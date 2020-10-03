陳同佳開腔｜管浩鳴指律師周一晤台灣部門：希望雙方家庭重新生活

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳出獄近一年，在潘媽媽近日連番喊話下，至昨日早上才透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師發放23秒錄音，稱最快本月內會赴台自首。至今日下午，管牧見記者，僅指他一直希望死者能得以安息，陳同佳有改過自新機會，雙方家庭都能重新生活，未有提及更多。

被問及潘媽媽質疑有關錄音真實與否，管牧指有關錄音於周三（9月30日）錄製，「我諗佢爹哋都答咗」。至於為何陳同佳不能立刻起行，管牧未有正面回應，僅指陳同佳的台灣代表律師會於星期一（5日）與台灣相關部門會面商討，有進一步消息再會對外公佈，「等台灣律師去搞啦，法律問題我真係答唔到大家」。

陳同佳昨日透過管牧發放23秒錄音，向潘曉穎父母道歉：「潘爸爸、潘媽媽你哋好，我係陳同佳。我再次就曉穎嘅事情向你哋道歉，我返台灣嘅想法一直都冇改變過，我會請我嘅律師安排返台灣自首嘅事情，請你哋放心。」陳同佳父親同日回應本報查詢時表示，支持兒子去台灣自首，並指不排除陪他赴台自首。

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