沙螺灣村設鐵閘私下封村阻行山者 消防救援受阻被迫「爬閘」

東澳古道是由東涌行到大澳的郊遊遠足路線，全長十五公里的東澳古道屬中長線遊，但近日有行山人士表示沙螺灣村的行山徑近日突然被村民加裝高達2.5米鐵閘，十一前夕開始，開始禁止外人包括行山者出入，需改道繞山路才能繼續行程。現場的通告指若發現有人擅自越過鐵閘入村者會視作盜賊及報警，有村民據悉甚至曾威嚇說或會毆打擅自入村的街外人，令行山者不滿及鼓躁，因認為村民無權私自「封村」。《蘋果》記者採訪期間，更發現有消防員原接報準備入村尋找報稱迷途的行山人士時，村民竟照樣拒絕開鐵閘，迫使消防要用木梯「爬過鐵閘」尋人，令救援受阻，非常荒謬。

住在東涌的黃小姐熱愛行山，平日會趁假期偕友郊遊，昨日原定與朋友由東涌逸東邨出發，沿東澳古道徒步至大澳，其間會經過東涌炮台、候王廟、沙螺灣、深石村、深屈等地，沿途飽覽機場景色。當她們抵達昂坪棧道的路口時，發現附近燈柱有人貼出告示，指前路不能通往大澳，她們未有理會繼續前行，惟至沙螺灣村時，發現行人路上竟加裝一道鐵閘，兩旁亦設有多條鐵支，村民亦阻止行山人士前進，「佢哋講晒粗口，態度好惡劣，你哋唔可以過我哋村，如果你入我哋村，我就搵人打你」。

她指在昂坪棧道路口見到的告示上，標明日期為2020年9月30日，估計近日沙螺灣村的村民才「封村」，阻止外人出入，「嗰條公家路嚟，沿路大概都有60、70人，有啲人睇風景，有啲就行返轉頭，但有啲人就喺度等，報警等差人嚟」。她其後沿路拆返返回逸東邨，亦一直未見警察入村調查執法。

她憶述一年多前亦曾沿東澳古道入大澳，當時沿路暢通無阻，亦未見有任何鐵閘，對於今次沙螺灣村村民私自加裝鐵閘阻止外人出入一事，非常費解，「我真係覺得好奇怪，見到佢棟個牌喺度話係私家地，唔可以過」。她斥責沙螺灣村村民非常自私，強將公家路變成私家地，「真係好掃興，香港人都需要行山！」

另外，亦有行山人士指沙螺灣村村民出言恐嚇，並就事件向警方求助，惟警員到場調查時僅息事寧人，未有向報案人解釋村民安裝鐵閘是否合法，只要求他們向地政總署查詢。

《蘋果》會向地政總署查詢，詢問回應。

●加裝鐵閘阻救援 消防需爬梯入村

《蘋果》昨日下午到現場視察，發現昂坪棧道路口的確有告示表示東澳古道未能通往大澳，而在沙螺灣村附近行人路上亦有一道高達2.5米的鐵閘，閘上綁有鐵鏈，旁邊豎立一張大指示牌，指非沙螺灣村居民不准進入沙螺灣村範圍，否則被視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構，後果一切自負。

在指示牌下方，另有一張紅色A4紙，上面寫有沙螺灣村自2014年已開始封村，但一直都有開放行人路予市民，相反被部份旅遊人士攻擊，隨處亂拋垃圾及口罩，騎單車及風火輪人士在行人路橫衝直撞，危害村民生命，遂禁止外人進入村內範圍。

記者採訪期間，現場有消息指，有行山人士因沙螺灣村行人路加裝鐵閘，遂決定「爆林」，但因失去方向而迷路報警，5至6名屬於攀山拯救專隊的消防員到場進行拯救，發現行人路上有一道鐵閘，身上未有爆破工具，而且未能聯絡村長，只好繞過叢林搜索，未幾又在沙螺灣村另一位置發現另一道鐵閘，附近亦加裝鐵絲網。

消防要求閘後的村民打開鐵閘，但村民竟指自己沒有鎖匙，不能打開，消防只好要求村民提供木梯，讓他們爬梯攀過鐵閘入村。當記者上前了解時，村民竟即時喝止，又質問記者身份，要求立即離開，態度非常惡劣。記者拆返回東涌時，亦在䃟石村村口發現一個矮身的鐵閘，但未有鎖上，附近僅豎有一個巨大的指示牌，要求外人入村時需戴上口罩，否則不准入村。

據消防處表示，消防其後在沙螺灣村附近搜獲一男一女，他們在䃟石灣村碼頭登上消防船，之後送到安全位置離開。由於他們並無受傷，所以無需送院。

●2013年亦曾加裝鐵閘阻外人出入

據了解，沙螺灣村是東涌行至大澳的必經路段，但早於2013年已有行山人士發現沙螺灣村外的道路被村民加裝鐵閘，並貼有中英文告示表明不准外人進入，行山人士要改道繞山路至深屈才能繼續行程。沙螺灣村村長李志𥧌當時表示，村民本來並不想封村，但多年來遇到太多踩單車人士橫衝直撞，加上十多年來村內治安十分差，常遭小偷光顧；政府也無視村民訴求，為村民興建一條連接大澳和東涌的沿海行車道路方便救援及出入，環保人士也常阻撓當地建路，所以才憤而作出這個決定。他又指加上鐵閘封村後卻遭地政總署指鐵閘違規，但村民在未有得到當局滿意答覆即承諾建路前，不會開放村落。

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