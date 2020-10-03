沙螺灣封村｜行山市民擬行去大澳 惜望閘掃興折返　

沙螺灣村行山徑近日突然被村民加裝高達2.5米鐵閘，攔腰中斷東澳古道由東涌往來大澳的郊遊遠足路線，為行山市民帶來不便，並且引起涉嫌霸佔官地的爭議，但地政總署暫時仍未有回覆。

《蘋果》今早再到閘口視察，大閘繼續封鎖，並鎖上鐵鏈，而地下則放了兩圈帶刺鐵絲網，村民似乎有意進一步加強鐵閘的防護能力。而在鐵閘內，雖然有多名村民坐在路邊，但他們態度不太友善，故意背向記者，對記者的提問亦不瞅不睬。記者曾到附近的䃟頭村視察，發現䃟頭村村民雖然有展示「私人地段」橫額，但就未有任何封路措施，只提醒行山人士做好防疫措施，入村時戴上口罩。

大批市民今日趁着假期，絡驛不絕地到東澳古道行山郊遊，但途中才知道路線因為沙螺灣村村民加裝鐵閘而中斷，需要沿路折返，感到極為掃興。張先生一行12人到古道郊遊，「本身諗住去大澳，途中先知去唔到」，他指沿路均未見村民擺放告示，通知他人「前路不通」，但就有其他行山市民善意提醒。張先生認為，「私家路可以封，但如果唔係私家路就唔係幾好啦」，最後張先生一行人的大澳之行無奈需要取消。

經常到古道行山的陳先生稱，古道是往來東涌及大澳的「必經之路」，沒有其他路徑選擇，但由於他每天都會行古道，所以沙螺灣村封村對他沒有影響，「行多一段行少一段冇所謂」。

賴女士及李女士亦是行至大閘才得悉前路被封，感到「冇咁方便」，「如果私家地我哋都冇嘢講，但係如果係私家地就梗係唔合理啦」。兩人指出，東澳古道是「中長線行山路徑，好好行，好適合一家大細，行去大澳食吓嘢」。

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