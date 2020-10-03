不滿按金失蹤及管理不善 兆安苑車主追月夜擠塞閘口拒拍八達通 防暴警曾到場

屯門兆安苑車主因不滿轉換停車場管理公司後對方拒發還按金及管理不善，近月曾發動「罷泊」及抗議，至10月1日通往兆安苑的必經之路（即安定邨閘口）正式執行「非月租車輛必須拍八達通才能入閘」的規定，被質疑形同收「過路錢」，引爆了兆安苑車主的積存怒火。結果昨晚「追月夜」9時許，一度有多名兆安苑車主聚集在閘口前拒絕拍卡入閘，引來擠塞，雙方發生爭拗，大批防暴警一度到場，但未有拘人，安定邨停車場的管理公司最終讓步「開閘」以疏導車龍。但風波至今日仍未平息，兆安苑車主提出多項訴求包括要求退還按金，並指若問題不解決，不排除繼續罷泊。

今次風波，與兆安苑停車場管理公司的更換有關。事源屯門的安定邨與兆安苑兩個屋苑需要停泊的車輛，以往原本一直使用同一閘口、同一道路入閘，兩屋苑車主及管理公司一直相安無事。但今年年初，兆安苑停車場「舊管理公司Ａ」將停車場賣給新公司「聯樺有限公司」，一方面舊管理公司未有把按金（一個月月租租金）退還給車主，另一方面新管理公司卻向要求繼續租用停車場的車主繳交新的按金，不承認車主曾向舊公司繳付的按金，停車車更隨之加租，甚至違反大廈公契，容許非兆安苑的住戶亦能租用該屋苑停車場，引起兆安苑車主強烈不滿。

有居民遂發起「罷泊」抗爭，部份車主的車輛經過兩屋苑之間的閘口後，車輛便停泊於兆安苑停車場外的私家路路邊，同時車主拒絕租用停車場以示不滿，直至新業主作出交代為止，至今已歷時長達8個月，故雙方關係早已緊張。

其後，安裝於唯一可通往兆安苑停車場的（安定邨）車閘曾受破壞，在車閘未修妥之前，安全邨停車場管理公司「佳柏」一度容許兆安苑車主只需於車頭玻璃上張貼「兆安苑住戶證明文件」，「安定閘」保安員便會開閘讓車輛駛入，作為臨時的通融措施。但「佳柏」指由於該車閘近日已完成維修，故10月1日起實行更嚴格的措施，規定不是安定邨或兆安苑停車場月租租戶的汽車，其駕駛者必須要在安定閘口「拍八達通卡」才可駛入，而且要計算時租，只是首30分鐘可泊車免費，令兆安苑車主更為不滿。

結果昨晚9時許，一班兆安苑車主聚集在「安定」閘口，拒絕拍卡入閘，並一度鼓譟及與停車場職員對罵，引致附近一帶交通擠塞。大批防暴警一度到場，安定邨停車場的管理公司最終讓步「開閘」以疏導車龍，但車主與管理公司的爭抝仍未平息。

《蘋果》今日前往兆安苑及安定邨查看，發現兆安苑外仍有少量車輛「罷泊」於停車場外，而「安定閘」上則貼有告示，指「非月租」車輛出入時需使用八達通拍卡入閘，月租車輛則用指定的卡拍卡入閘。

兆安苑住戶陳先生表示，自己早於兩間停車場管理公司易手時，因未能取回按金，故曾參與「罷泊」，不過由於按金金額約相等於一個月停車場租金，故他「罷泊」一個月後，認為已抵銷最初管理公司所欠下的按金費用，故他其後已向新業主重新租用兆安苑停車場車位。故目前他出入只需使用一張卡便能夠通過「安定閘」及兆安苑停車場，故「安定閘」最新安排對他未有造成影響。

另一名兆安苑住戶吳先生則指，自己有參與「罷泊」，提到「安定閘」最新安排，他直斥停車場管理公司相關舉動與收「過路錢」無分別，覺得做法不當。他指，早前有關方面曾承諾向兆安苑車主發卡，讓他們的車輛能通過「安定閘」，惟其後卻不了了之。

問及他目前「罷泊」的車輛離開閘口後，如何經「安定閘」返回兆安苑範圍，他直言不會理會「安定閘」新安排，會堅持不拍八達通，要求「安定閘」讓兆安苑住戶車輛返回兆安苑範圍。對於日後會否選擇泊入兆安苑停車場，他則指早前與停車場管理公司的按金爭拗仍未有解決，故認為若按金問題一直不解決，則不考慮將車輛泊入兆安苑停車場。

另有兆安苑業主亦指「佳柏」新措施等同需要他們繳交「過路錢」，才能進入兆安苑停車場附近範圍，直接影響一眾「罷泊」車主，又指大廈公契列明住戶可不受限制使用車位。大批業主表示不接受「佳柏」於「安定閘」的新安排，表示不會拍八達通入閘，故日後會繼續報警，讓警方前來處理塞車問題。

「兆安苑停車場關注組」則於社交平台解釋兆安苑居民「罷泊」因由，並指出由於兆安苑居民駕車駛入屋苑範圍內必須經「安定閘」，過去只需出示「泊車紙」便能入閘，惟近日「安定閘」的停車場管理公司「佳柏」態度突然轉變，表示不再接受兆安苑的「泊車紙」入閘，強迫進入兆安苑的居民亦要拍八達通收費，故認為安定邨的管理公司此舉極不合理。

關注組解釋，若有住戶訪客車需要進入兆安苑，「安定閘」將收取訪客時租費用。關注組認為兩個屋苑「只能算是共用同一閘」，故收取入閘車輛「過路錢」並不合理。惟他們認為目前最急切的是與車場新業主抗爭，故認為閘機問題並非優先處理事項。

他們同時就堵路事件引起其他人不便致歉，但希望各道路使用者體諒，關注組解釋指認為目前責任完全在於房屋署，只因「安定閘」本來無權規管兆安苑居民出入，現時還無理據下收取居民之時租費用，而兆安苑停車場公然違反大廈公契，卻被房署放任給予車場自由發出入閘卡予非屋苑住戶的外人，直斥房署監管不力。

《蘋果》就事件向安定邨愛定商場及停車場業主「民坊」查詢，發言人表示閘機後的道路是屋邨公共管理空間，閘機早前因損毀而無法使用，並於早前完成維修。而一直以來，安定停車場管理公司「佳柏」除了管理安定停車場外，更要讓房屋署及兆安苑停車場管理公司之認可車輛進出車閘。

民坊續指，根據房屋署指示，房屋署認可車輛，如消防車、救護車、垃圾車等可以進出車閘。此外，兆安苑停車場管理公司亦會提供名單，讓兆安苑停車場月租使用者，自由進出車閘。故其他非上述使用者（即「罷泊」者），須拍八達通機入閘。若他們進入閘機後，在30分鐘內離開，均豁免收費。

民坊表示，昨晚（2日）11時45分，「佳柏」接獲房屋署通知，於是打開車閘讓他們認可的車輛進入車閘。而「佳柏」將會繼續與房屋署溝通，要求房屋署提供公正清晰指示。

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