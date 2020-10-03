浮潛男西貢海下失蹤第二日 救援隊繼續搜索未有發現

一名33歲姓黃男子，昨日中午在水警北分區西貢海下對開約300米海面浮潛，但至昨午近1時，男子仍未上岸，友人懷疑他遇溺，大驚報警。警方接獲報案後，聯同消防、海事處及飛行服務隊等到場搜救，但至晚上10時仍未有發現。搜索行動今日仍然繼續，但至今仍未有任何發現。

西貢海下灣海岸公園位於西貢半島北端、赤門海峽南岸，自1996年7月5日劃定為海岸公園之後，開始廣為市民熟悉。海下灣開口向北，呈Ｕ形，由於沒有大河流將大量泥沙滙入，故海水常保清澈，鹽度充足；沒有大風浪的沖擊，灘岸又淺，更遠離人為干擾，是孕育珊瑚的理想地方，常年吸引大批浮潛愛好者到此活動。

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