獨家｜疑似長征火箭金屬碎片沖上白腊灣冇人理 議員促民航處徹查

長征火箭碎片疑「登陸」香港！西貢露營及水上活動熱門地點之一的白腊灣，近日有一塊大型的神秘金屬碎片衝上岸，令村民及泳客議論紛紛，關注碎片的來歷及會否與意外有關。《蘋果》記者現場實地視察後發現，碎片上印有疑似「中國載人航天工程」的英文縮寫「CMS」字樣以及殘缺不全的藍色標記，綜合網上圖片以及軍事評論員看法，白腊灣神秘碎片很可能是中國長征火箭發射後掉落大海的零件（如整流罩）。本身是民航機師的立法會議員譚文豪促請政府部門包括民航處應徹查碎片來歷，以便在碎片遭人當垃圾丟掉之前，了解事件的真相。

西貢露營及水上活動熱門地點之一的白腊灣，數天至一周前開始，有一塊面積達兩米乘兩米，厚度約數厘米的大型曲面神秘金屬碎片衝了上海灘，令村民及泳客議論紛紛。該碎片因長滿貝殼蠔殼，相信已浸在海中一段很長時間，不少市民好奇下遂與此「來歷不明」大型碎片合照，並關注碎片會否與空難又或是航天飛行器有關。有在上址露營的市民更指，有遊人昨日欲查看甚至站上碎片拍照時，即不小心遭割傷致流血，有村民對碎片的來歷感到疑惑及擔心。

《蘋果》記者今日現場所見，發現該片面積約2米乘2米的巨型神秘曲面金屬碎片仍然留在沙灘上，它表呈灰白色，有一些藍色的漆油，碎片邊緣滿是蠔殼。記者觸摸及視察碎片，發現厚約5厘米的碎片，面及底都像是鋁一類的金屬，中間的夾層則有「蜂窩狀」的結構，疑似是隔熱之用，這蜂窩結構與飛機又或是火箭的隔熱外殼碎片看來頗為相近。

記者留意到，碎片上除了以紅漆寫着的「航向」兩中文字以及「8Y325A-5B S02-01」這編號外，另亦印有一個中央部份有破損的藍色英文縮寫詞，相信原本寫着「CMS」或「CNS」；碎片上另有一個同樣已局部損毀的「藍色標誌(一豎兩橫)」。

綜合內地官媒以往就長征火箭發射的報道、相片以及軍事評論員的看法，《蘋果》記者相信沖上白腊灣的是中國製造的長征火箭發射後在高空跌回到海上的零件，並很可能是火箭頂部的「整流罩（保護罩）」。因為為長征系統火箭頂部有「整流罩(保護罩)」保護內裡的重要部件如太空實驗室或衞星，而在發射的後期即是在接近軌道的高空，整流罩會自動打開及跌回地面或大海。官媒相片亦顯示，長征火箭整流罩上多會印有中國國旗、CMS字樣以及藍色標誌，與記者與白腊灣沙灘所見的碎片形貌脗合。

本身是民航機師的立法會議員譚文豪關注事件，他指雖從相片來看，他難以判斷沖上沙灘的碎片來自飛機、輪船還是飛行器，但事件有需要調查。故他促請目擊者報警求助，他也希望政府部門包括民航處主動徹查碎片的來歷，以及會否涉及任何造成傷亡的意外，否則他擔心碎片很快會被人當垃圾丟掉。

自出生以來已住在白腊村的71歲劉伯則表示，他和偶然回村的兒子都覺得，神秘碎片很可能是來自飛行物如飛機外殼，希望當局調查碎片的來歷。劉伯的兒子則指，近日沒聽過有空難或海難，加上碎片生滿蠔殼，故懷疑碎片可能已在海中一段長時間，有可能是從南中國海吹來白腊灣。

市民EMILY則與朋友與碎片「合照」，她對碎片感到好奇之餘，關注會否有可能是來自發生空難的客機的殘骸。近兩天在該沙灘露營的SUNNY則指，曾目擊有市民在檢視碎片又或是欲爬上碎片拍照時，被碎片的蠔殼割傷，故呼籲市民要小心。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！