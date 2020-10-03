12港人送中｜市民再登獅子山 舉「SAVE 12」燈牌

中秋夜當日，人民無懼警暴，在警方已一早派員守獅子山頭下，堅持一如往年般登頂，以電筒「和你燈」及大喊口號，再創奇蹟。至今日晚上，繼續有市民登上獅子山，在山頭以燈管砌成「SAVE 12」等口號，希望市民毋忘在內地被扣留的12名港人。

下午5時許，5至6名市民揹着燈管，由獅子山燒烤場登山口，一步一步爬上山頂，至晚上7時許成功登頂。他們稍作休息後，用燈管砌成「SAVE 12」及「SAVE HK」等字眼，每個字母面積均達一米乘半米，由高空望下去，這些口號在萬家燈火下顯得格外注目。行動期間未見警方派員到場戒備。

12名港人疑偷渡往台灣期間被中國當局截獲拘留，事發至今已超過1個月，至今仍杳無音訊。多名家屬委託的律師到鹽田看守所要求會見當事人但被拒絕，或被中共約談施壓，其中6名家屬委託的律師已退出代理。鹽田區人民檢察院其後通報，指以涉嫌組織他人偷越邊境罪、偷越邊境罪等，批准拘捕12人。家屬呼籲與政務司司長張建宗及保安局局長李家超會面跟進事件，以及要求海事處公開雷達紀錄。

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