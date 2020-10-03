長征5號B火箭返回大氣層時曾現異常 12米長殘骸擊中非洲村落

有軍事評論員估計，今次在白腊灣發現的碎片懷疑是中國長征火箭發射至高空後掉落回海面的「整流罩」，綜合過去一年內媒的報道，他覺得碎片最可能與今年5月5日在海南島「文昌基地」發射的長征五號B運載火箭有關。因當時火箭發射後向東飛，可能穿越了香港附近的空域，加上後來重達21噸的火箭主體返回大氣層時出現異常，導致部份碎片不受控，跌落在地球不同地方，包括西非對開的大西洋，最大的墮海殘骸體積據悉與小型巴士相若。非洲國家科特迪瓦亦據報有火箭殘骸擊中一條村莊，幸沒有造成人命傷亡。

軍事評論員認為，火箭碎片的海上漂流「一不離二」，故若白腊灣沖上岸的碎片確屬於長征火箭，料未來一段日子同類碎片或「陸續有來」，可能會飄至西貢區其他沙灘。

中國長征火箭五號B，是中國最先進的重型運載火箭之一，被視為中國建造太空站的重要一步，甚至與火星探測計劃亦密切相關。它去年5月5日在海南島的文昌基地成功發射，不過它返回大氣層時卻出現異常，碎片散落地點偏離遠地計劃，部份火箭大型碎片更未能在穿越太空層時被燒毀，引起各國關注。專家指當時長征火箭的部份殘骸曾在美國紐約市上空劃過，若火箭較預計早15至20分鐘返回大氣層，殘骸便有可能擊中人口稠密紐約市，好不驚險。

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