二級歷史建築鹿湖精舍遭爆竊 失14萬傢私香爐

大嶼山二級歷史建築鹿湖精舍發生爆竊案，多件歷史悠久的酸枝傢私及香爐遭賊人偷去，損失約14萬元，警方經調查後列爆竊案處理，暫時未有人被捕。

下午2時許，警方接獲大嶼山鹿湖精舍負責人報案，指廟內一張床、四張椅子、一張桌子及兩個香爐不翼而飛，懷疑遭人偷走，損失總值約14.1萬元，經初步調查，案件列爆竊，交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。據悉，被偷走的傢私有近百年歷史，全由價格昂貴的酸枝木所製，而賊人偷走香爐後，將香灰倒在地上，而經書亦散落一地。

鹿湖是香港早期發展佛教的地方，據了解，位於大嶼山鹿湖村18號的鹿湖精舍原名純陽仙院，建於1883年，其後於1955年重修後易名鹿湖精舍，是大嶼山的禪林中最早修建的一家庵堂。鹿湖精舍大約有百多人同住清修，每年4月14日呂祖誕期都會舉行住持學家輪值。鹿湖精舍佔地寬廣，主要由大殿、純陽仙院、兩座兩層高的建築及一間大廚房所組成，而且正門兩旁的石門框仍保留末代廣東狀元梁耀樞在光緒九年為純陽仙院落成而作的對聯，建造與設計具有特色，大殿及純陽仙院於2010年2月由香港古物古蹟辦事處評級確定為二級歷史建築。

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