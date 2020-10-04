港方2年內4度要求以策協平台商討陳同佳案被拒 台灣堅持司法互助處理 雙方僵持不下

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，聲稱本月內會赴台自首，協助他的管浩鳴牧師更表示陳的代表律師明日會與台灣當局會面相討自首安排，但明日的商討是否有可能達成任何成果，實存有疑問。因台灣《蘋果日報》今日的報道揭露，原來在2018至2019年之間，香港特區政府曾4度致函台灣當局，要求以「策進會」或「協進會」一類的形式（即所謂「策協平台」）與台方商討陳同佳一案，包括要求台方提供潘女被殺一案的相關證據。但台方堅持雙方須與以司法互助的形式正式處理陳同佳案，特區政府未有接受，所以香港及台灣就陳同佳案的傾談一直陷於僵局。

據《台蘋》報道，台灣監委蔡崇義、王幼玲去年10月立案調查陳同佳案的過程，今年9月送交調查報告至監察院司獄委員會。

根據報告內容，台灣法務部曾經透過陸委會在2018年3月、5月及12月向香港政府提出3次司法互助、調查取證及被告遣送的請求，而陸委會也在2018年11月藉由「台港經濟文化合作策進會」及「港台經濟文化合作協進會」秘書長工作會議，要求會同雙方主管部門會商本案，但台方指香港特區政府不但未回應台方正式司法互助請求，亦拒絕與台方會商。

台灣法務部在報告中也透露，香港政府曾透過「港台經濟文化合作協進會」發出4封信件給台灣承辦檢察官，台灣的檢察官也有回復。但台灣法務部認為，港方直接與本案承辦檢察官接觸，並非正式的司法互助，只是雙方偵查人員情資交換性質，此4封信件僅為執法機關的情資交換，並不是對台灣一方司法互助請求的正式回覆。

這4封信件內容，第一次是在2018年6月19日，香港要求台灣提供潘女案相關證據；台灣當局在2018年6月29日回函，已提供港方所需「情資」，並表達台灣願予協助，但請港方提出符合台灣當局要求格式之司法互助請求書。

第二次則是2019年3月1日，香港建議由「策進會」及「協進會」主管帶領出席（即「策協平台」），於3月上旬與台灣當局會面溝通。不過，台灣當局在2019年3月6日回函，鑒於台灣一方曾於2018年11月要求就該案會商，港方以司法互助非雙方同意之合作議題而拒絕，遂要求港方釐清此次要求溝通，是否表示司法互助（不論是長期或個案合作方式）已列為未來台、港合作議題。

第三次則是2019年3月27日，港方並未正面回應台灣一方第3次的司法互助請求，仍希透過「策協平台」，與台灣一方在港會面，討論議題主要就陳同佳案的調查及司法進程進行交流，及探討陳案的司法互助及送交安排等相關事項。台灣當局在2019年4月15日時，回函特區政府建議聚焦台、港司法互助，請港方回應台灣當局3次司法互助請求（交付證據、代為訊問疑犯陳同佳），另就《逃犯條例》之修訂，恐對台灣民眾人身安全產生風險一節，要求實行「對等保證」原則，確實保障台灣一方民眾人權，並請港方要說明清楚。

第四次2019年4月29日，香港當時回覆，針對台灣所提的交付證據及代為訊問陳嫌等司法互助事宜，可在會面時探討協作空間，但須在符合港方法例之前提下處理。而台灣一方在2019年5月2日告知港方，由於香港特首強調「有條件」與我磋商，若此條件是指修訂《逃犯條例》相關規定，台灣一方已就該法修訂有諸多侵犯人權及人身安全疑慮，表達嚴正關切及台灣當局的憂慮，因此對與港方磋商持保留態度。

換言之，在2018年至2019年之間，港、台商方就陳同佳案的多次商討及書函往來，基本上全部都是「食白果」。明日如何能有機會取得突破，實存疑問。

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