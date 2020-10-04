天降碎片｜白腊灣長征火箭殘骸仍未仍移走 警拉起封鎖線

《蘋果》昨午獨家報道一塊面積達2米乘2米的長征火箭外殼殘骸疑由海沖上西貢白腊灣沙灘後，各界關注當局會如何處理這塊或屬於軍事機密的碎片，亦擔心碎片會否含有毒物質。至今日凌晨，記者見終於有兩名警察前往白腊灣並在碎片旁邊拉起封鎖線，然後開始在旁駐守，以免泳客或遊人觸碰或拿走碎片。至今日清晨，泳客及露營者如常在泳灘活動，傳媒記者繼續在場守候，等候會否有政府部門人員前來調查甚至檢走碎片。

該片數日前由大海沖上白腊灣的秘金屬碎片，村民及泳客原以為可能是來自遇難的飛機及輪船，但《蘋果》記者仔細察觀察，發現碎片印有疑似「中國載人航天工程」的英文縮寫「CMS」字樣以及殘缺不全的藍色標記，記者再對比網上圖片及訪問軍事評論員後，相信白腊灣神秘碎片很可能是中國長征火箭發射後掉落大海的零件（如整流罩）。另根據過去一年的報道及地理位置，軍事評論員覺得白腊灣發現的碎片，很可能是來自去年5月在海南島文昌基地發射的長征五號Ｂ火箭，由於火箭當時向東飛，不排除碎片跌落海後，隨海流飄到西貢的白腊灣。

本身是民航機師的立法會議員譚文豪促請政府部門包括民航處應徹查碎片來歷，以及適量封鎖現場以保護碎片，以免碎片遭人誤當垃圾丟掉。他指不排除特區政府最終要把有可能被視作中國軍事機密的火箭殘骸碎片交回中國有關當局處理，甚至協助運返內地。

白腊灣是西貢露營及水上活動熱門地點，有白腊村村民昨晚則表示，指白腊灣沙灘不時有市民露營，擔心若沖上岸的確是火箭殘骸碎片會殘留有輻射或有害物質，對遊人可能有危險，促政府盡快派人把碎片清理或搬離上址。事實上，資料顯示美國太空總署(NASA)在2014年曾發警告，提醒市民切勿有「撿一塊火箭碎片回家當紀念品」想法，因為太空火箭上有很多含有毒性的原料，不宜觸碰。但記者昨午曾見到不少白腊灣泳客好奇下曾觸碰或查看火箭碎片，甚至與碎片近距離合照，令人擔心。

《蘋果》昨晚正向民航處、漁護署、環保署及食環署4政府部門查詢，會否派人前往撿走白腊灣疑似長征火箭碎片調查，以及估計有關碎片是否會對人有危險，但至今晨仍暫未獲回覆。

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