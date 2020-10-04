十一假期 3人遇溺亡 2天31宗行山遇險 體能衰退勉強運動易害命

武漢肺疫情肆虐多個月，市民長期被迫「屈在家中」兼運動不足，紛紛出現變肥、變遲頓、協調能力變差、體能下降及心肺功能退化等健康問題，運動界統稱為「deconditioning pandemic（疫情下的體能衰退）」。近日政府防疫措施放寬後，不少市民即急於趁10月１日中秋開始一年4天的假期「報復式運動」求改善身體，包括打球、長途行山、游泳又或潛水等，但卻疑因體力或身體未能適應致意外頻生，令人惋惜。

據《蘋果》統計，由9月30日中秋前夕至今天5天內，已有3人因潛水或游水遇溺身亡，而單是昨天至今日下午5時，不足2天之內已有多達31宗行山事故，其中送院的個案包括身體不適、中暑、抽筋、心臟病發、意外跌倒等。另一男子則因為昨日在沙田區球場踢球時不適，據悉要送入深切治療搶救才「執返條命」。

事故頻生，令人關注市民體能退化後突然勉強做劇烈運動或長途行山所面對的風險，一不小心，原為了舒展身心的運動或郊遊活動，隨時變成害命之舉。

浸大體育、運動及健康學系副教授雷雄德對近日假期時接連有市民行山、潛水或運動時遇險感到難過。雷指出連續多個月的疫情加上運動場館及球場長期關閉，令不少市民都變肥兼體能變差，及心肺功能下降，故現時若急於「報復式運動」以及減肥健身乃屬不智，因隨時可能發生意外。他指尤其以水上活動如游水或潛水較危險，因游泳或潛水時一旦呼吸出困難、抽筋或體力不繼，隨時會遇溺喪命，旁人卻未必能及時拯救。

故他建議市民恢復劇烈運動之初，切忌急進，並應先進行較安全及較低強度的陸上運動，因為即使出事，亦尚有機會獲救回。以昨日為例，一名58歲男子在沙田區運動場內踢球時突不省人事，幸據雷雄德所知，現場有人立即使用場館內的心臟去纖機協助急救，成功救回男事主，但事主仍須在深切治療部接受治療。

故雷雄德呼籲市民恢復運動時，一定要循序漸進，例如可考慮跟隨「美國運動醫學學會」的建議，以「5、7、8、9成」的方式分4個星期逐步增加運動量，以安全地恢復體能，避免運動時嚴重不適或病發。

他解釋說，若疫情發生之前市民喜歡跑步，那麼在恢復運動的第1周，事主跑步的運動量不應超過以往正常情況的5成，第2周不應超過7成，第3周不應超過8成，第4周不應超過9成。這種漸增的運動量，對市民來會較為安全。

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