量力而為｜西貢潛水男失蹤兩日 今尋回屍體

一名33歲姓黃男子，本月2日在西貢海下對開約300米海面浮潛，其間與友人失聯，友人懷疑他遇溺，報警求助。警方接獲報案後，連日來聯同多個部門到場搜救，但一直未有發現。警方、消防、海事處及飛行服務隊，今日（4日）繼續到場搜救，於今晨約11時在西貢海下串螺角咀發現黃男，人員將他救起後，黃現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。

西貢海下灣海岸公園位於西貢半島北端、赤門海峽南岸，自1996年7月5日劃定為海岸公園之後，開始廣為市民熟悉。海下灣開口向北，呈Ｕ形，由於沒有大河流將大量泥沙滙入，故海水常保清澈，鹽度充足；沒有大風浪的沖擊，灘岸又淺，更遠離人為干擾，是孕育珊瑚的理想地方，常年吸引大批浮潛愛好者到此活動。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！