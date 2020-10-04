限聚令｜聖公會恢復周日崇拜加強防疫 信眾須隔位坐 填姓名電話座位助追蹤

隨着武漢肺炎疫情減退，政府周五起容許教堂等用作崇拜地點可恢復進行宗教活動，但聚集人數不可以超過處所容量一半。聖公會今日起正式恢復各教堂的公開崇拜，其中在中環的聖約翰座堂，首輪崇拜在早上8時開始，但採取了多項防疫措施以策安全。信徒除了要隔位坐，更要填表格申報姓名電話及座位，以便一旦證實有信徒疫染，可有助當局追蹤曾在教堂內坐在染病者附近的「密切接觸者」。香港聖公會教省秘書長管浩鳴則強調有關的申報表格會每隔一段時間會適時銷毀，保障私隱。

據記者今晨現場所見，疑因政府規定入座人數最多不能超過座位數數目的一半，在中環聖約翰座堂參與崇拜的人明日較疫情爆發之前少。座堂職員則嚴陣以待加強消毒及防疫措施，座堂外擺放有消毒地氈，進入座堂的人都必須先踩過地氈；門口則放置有有消毒搓手液及紅外線溫度計。

另一方面，所有入場信徒亦破天荒要填寫一份「疫情期間的入座紀錄表」，信徒要填寫姓名、電話、參與崇拜的時間及座位編號，表格列明收集個人資料的目的，是為了「協助預防及控制疫情」。各人進入座堂後，亦要隔開座位坐。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師稱，要求信徒填表留資料 是為了方便防疫追蹤，因為萬一出現確診人士，填表的安排可以方便（當局的）追蹤工作。管浩鳴強調職員一般情況下不會看表中內容，而每隔一段時間，就會適時銷毀所有表格。他又指今早恢復崇拜，流程大致暢順，教會在執行防疫措施上沒有太大困難。有信徒贊成填寫健康申報，認為可方便追蹤。

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