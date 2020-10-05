痛失愛兒｜姚媽媽認屍：盡最大努力辦阿仔後事

14歲中三男生，上周三（9月30日）在長沙灣蘇屋邨住所墮樓身亡。單親的姚媽媽，今日辦理認屍手續，而男生的學校正為同學及老師提供輔導及協助。

墮樓男生姓姚，是九龍塘何明華會督銀禧中學的中三學生。今早王校長回覆《蘋果》稱，對事件感到萬分難過，她已經偕同兩位社工及老師探望姚媽媽，給予安慰及情緒支援，稍後亦會籌集資金為她提供經濟上的協助。

過去4日假期，校方先聯絡死者相熟的同學及家長，再逐一聯絡中三級的家長出席家長會，向他們交代事件，並提供輔導指引；今日上課前亦向全體同學校交代事件，學校社工、教育心理學家也在場協助。

至於今次收手機事件，王校長表示，校方是容許學生帶手機回校，但課室內不能使用。至於懲罰是否適切，王校長稱現階段着重跟進事宜，包括同學和老師的輔導，「要堅強面對事件，重新出發」。

另一方面，姚媽媽今日到殮房辦理認屍手續。她黯然說：「依家要盡最大努力辦阿仔的後事。」

姚同學是智商達132的資優生，但疑因沉迷手機遊戲致成績一落千丈，他原已痛定思過打算戒掉手機癮，惜忍不住「犯禁」。上周三在課堂上玩手機，結果被老師發現暫時沒收手機和記缺點，他疑不堪打擊在寓所天台跳樓亡。

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