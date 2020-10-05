將隧轉乘站啟用首個工作天 放工時間轉車客疏落

將軍澳隧道收費廣場往將軍澳方向的巴士轉乘站，上周五(2日)啟用，共有25條巴士線途經，乘客可轉車往日出康城、尚德、坑口及寶琳等地。惟當日是公眾假期，僅約1,200人次使用。今日為轉乘站啟用後首個工作天，西貢區議會議員擔心，繁忙時間轉乘站會進一步加劇將軍澳隧道塞車問題，今日傍晚近6時，10多名區議員與運輸署官員到轉乘站視察運作情況，未見出現大塞車，不過使用轉乘站的巿民亦不多。

巴士公司派員在轉乘站協助乘客轉車，傍晚6時許，在轉乘站排隊轉車的巿民僅約10人，家住坑口的薛先生，首次嘗試在轉乘站轉車回家，他放工後由紅磡乘車到轉乘站，「未知係唔係會快啲，有轉乘優惠梗係好。」以往他去乘車到調景嶺轉車，或搭直達巴士，但需時約75分鐘。

洪先生住日出康城，他亦是第一次在轉乘站轉車，「都有期待，我返日出康城，之前啲巴士要兜晒成個將軍澳，而家轉車可以直接入去，睇下會唔會快啲。」他打算試用一星期，「衡量等車快啲定兜晒成個將軍澳快啲。」

有巴士迷表示，轉乘站啟用首日已到場觀察使用情況，可能是公眾假期，用量不高，今日再來「睇吓繁忙時間用量會唔會多啲」，但據他觀察，「暫時見到，6點至6點半最繁忙，都係10個8個人排隊。」他質疑聯營路線690最終沒有納入轉乘計劃，「可能做唔到跨公司轉乘優惠」。

西貢區議會交通及運輸委員會主席林少忠表示，今日首個工作日，主要觀察路面情況，包括轉乘站有否造成塞車，以及使用客量的情況。他們觀察一小時，駛入轉乘站上落客的巴士，駛出收費廣場時尚算暢順，其他車輛亦願意讓路，加上使用轉乘站的乘客不多，需再觀察一段時間，目前來說，運作可以接受。「可能未係打工仔返屋企嘅塞車高峯期，同埋有啲巴士線冇轉乘優惠，變相搭貴車，巿民冇得着，唔合理。」

林少忠續指，會密切留意往九龍方向的轉乘站工程進度，同時希望藉着轉乘計劃，稍後向區內居民作深入諮詢，了解居民乘車需要，向運輸署反映重組巴士路線的需求，便利居民出入。

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