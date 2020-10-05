警撿可卡因冰毒市值2580萬 孟加拉漢涉販毒被捕　

警方毒品調查科人員，前日(10月3日)，在旺角砵蘭街截查一名形迹可疑的非華裔男子，在其身上及一個疑為毒品儲存倉庫的劏房單位內，共搜出15.4公斤懷疑可卡因及1.4公斤懷疑「冰」毒，共值港幣2,580萬元。警方正調查毒品來源及追緝集團幕後主腦。

被捕男子36歲，孟加拉裔，報稱無業，持俗稱「行街紙」，並無三合會背景。毒品調查科行動組高級督察曾梓祐講述破案過程時表示，警方接獲線報，前日掩至砵蘭街目標單位附近埋伏，發現該名非華裔男子形迹可疑，遂截停搜查，在其身上的紙袋撿獲3.3公斤疑為可卡因毒品，警方再持搜查令，到砵蘭街一個唐樓劏房單位內，再搜出12.1公斤疑為可卡因、1.4公斤冰毒，以及大量行李篋、大量稀釋毒品用的粉末，成份有待化驗。該名非華裔男子被暫控兩項「販毒」罪，案件將於明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

曾梓祐表示，單位內尚有電子鎊、大批橡筋、手套等用作包裝用途，但並無製毒工具，相信該單位用作倉庫儲存及包裝工場，然後再分銷出去。調查顯示，被捕男子並非該單位的業主或租客。警方正追查集團操控人背景。

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