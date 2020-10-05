交通警長假嚴打非法賽車改裝車　9日扣查31車拘6司機

新界北及西九龍總區交通部人員，分別於上月26日起至國慶中秋長假期期間，在多區進行巡邏及執法，針對非法賽車、改裝車輛及危險駕駛等行為，兩總區在9日內扣查31部車輛及拘捕6名涉案司機。

新界北總區在荃錦公路及區內針對非法賽車及危險駕駛等行為。其間警人員在10月4日於馬鞍山吐露港公路近科學園，拘捕一名32歲男司機，涉嫌危險駕駛 。

此外，警方在荃錦公路向2輛車輛發出欠妥車輛報告，及將4輛懷疑非法改裝車輛拖走作檢驗。警方亦在區內其他地方向10部車輛發出欠妥車輛報告及拖走3輛懷疑非法改裝車輛作檢驗。

而西九龍總區交通部人員亦於上月26日至昨日（4日）進行打擊非法賽車、非法改裝車輛的執法行動。行動中，警員重點打擊造成噪音滋擾的車輛改裝行為（俗稱「死氣喉」）、超速駕駛及酒後駕駛等其他交通違例事項。

行動中，人員發現24輛私家車涉嫌非法改裝，包括改裝造成噪音滋擾的「死氣喉」及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。人員亦向另外39名私家車車主發出欠妥車輛報告，將交由相關部門跟進。

此外，人員於行動期間共拘捕5名21至39歲司機，分別涉嫌酒後駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、欠交交通罰款而被通輯被捕。另外，人員亦偵察到100多輛車輛涉及超速，將作出檢控。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並將繼續透過嚴厲交通執法行動提高道路使用者的安全意識及保障市民安全。

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