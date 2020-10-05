紅雨下洗衣街變澤國 街坊：坐住架船穿越尼羅河

今早繁忙時間天文台一度發出紅色暴雨警告，本港廣泛地區多處落大雨，其中旺角洗衣街近亞皆老街的情況相當嚴重，大量黃泥水湧出路面，造成水浸。有市民懷疑是因為地磚被膠水黏合阻礙去水，有當區區議員指將於區議會追究。

天文台於今早7時25分發出黃色暴雨警告，至8時05分改發紅色暴雨警告，直至9時30分才除下所有暴雨警告。由昨晚午夜至今日正午，天文台錄得106.1毫米雨量。

紅雨期間旺角亞皆老街與洗衣街交界出現水浸，黃泥水湧出路面，車輛一度不能駛入亞皆老街至旺角道一段洗衣街。旺角區議員朱江瑋在其facebook專頁貼文，指「今朝洗衣街水浸，仲勁過早兩日黑雨，雖然渠務署已暫時疏通咗，但有街坊PM我，話因為膠水黐實咗地磚做成，我必定在區議會追究到底」。有街坊留言「我今日就係坐住架船穿越呢條尼羅河！」朱江瑋回覆《蘋果》稱，將會在區議會提出質詢。

另外，旺角區議員林兆彬於早上10時左右到現場視察，見到有渠務署的車輛停在路旁。林兆彬指當時已經水退，但見到水渠內仍然有積水，估計是有垃圾塞住。有網民在其fb留言，認為水浸原因是「D磚痴曬膠水，疏導唔到d水」。林兆彬表示會去信路政署及渠務署質詢，稍後亦會在區議員內討諭。

就水浸的原因，《蘋果》正向渠務署查詢。

上周三黑雨，觀塘區牛頭角道亦有水浸，同樣有市民質疑是地磚被黏貼，阻礙去水。路政署曾回覆稱，多年前已開始於一些街道，使用不同的方法加強穩固路磚鋪砌的行人路面，這些方法包括於細沙墊層和路磚接縫內的細沙加入水泥，或於接縫內加入填縫穩固物料(joint stabilizing sealant) ，以提高路磚的穩固程度，並減低青苔雜草生長的機會，這些方法在一些外國城市亦有採用。現時本港不同區域的衆多位置，皆有使用有關方法加強路磚鋪砌的行人路面。

加固路磚行人路並不會影響公共道路的排水。雨水是透過有斜度的路面流往路旁集水溝，經地下排水渠道排走，因此不論行人路是以路磚或混凝土鋪設路面，均不會影響道路的排水功能。

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