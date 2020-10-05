陳同佳赴台｜蘇貞昌促好好溝通 寸爆港府「推來推去」

陳同佳擬赴台自首，管浩鳴牧師指台灣律師已收到陳同佳的指示，今日會就案件與台灣當局會面。台灣行政院長蘇貞昌今日表示，如果陳同佳要到台灣投案，香港及台灣政府應好好溝通，並指「香港政府用不着推來推去」，台灣政府一切會依法辦理。至於陳同佳是否要去台灣？台灣法務部及士林地檢署都未示不知道。

蘇貞昌今早出席活動的時候表示，「香港人殺香港人，（既然）人在香港，香港就好好辦，要資料，台灣就提供」。蘇貞昌並指，如果陳同佳要來台灣投案，港台政府應好好談，並稱不會容許殺人犯自由來去，台灣政府會依法辦理。

至於內政部長徐國勇指，僅在網上看到陳同佳律師將見面台灣官方消息；警政署則說，官方管道都沒有接觸與陳相關的人物。

至於法務部也沒有正面回應事件，稱要問陸委會。士林地檢署襄閱張紜瑋也表示「沒消息」。

據指，2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎的陳同佳，已通知台灣委任律師聯絡相關部門，安排來台投案，希望十月內能成行；陸委會重申，陳同佳隨時可以透過窗口聯繫，一切依法辦理。不過，香港保安局3日否認與台灣設立單一聯繫窗口，呼籲台灣真心履行最基本的法治。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！