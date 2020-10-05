中環男子墮樓伏屍商廈平台 玻璃牆壁佈滿血迹

下午4時許，一名年約60歲的男子從中環都爹利街的香港鑽石會大廈高處墮下，跌落6樓平台，當場死亡。現場平台地下、落地玻璃及牆壁佈滿血迹，相當嚇人，警方封鎖現場調查，並用綠色帳篷遮蓋遺體，其後發現21樓一單位的窗戶打開，懷疑事主從單位一躍而下，警方正調查事件。消息指，死者為上址一間公司的老闆，懷疑因病而厭世。
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