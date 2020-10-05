陳同佳赴台｜台律師已與當局會面稱沒有任何回應 蘇貞昌：他不可能來這裏自由行

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，日前發放一段23秒錄音，聲稱最快本月內赴台投案，負責代為發放錄音的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，陳同佳已委託「理律法律事務所」辦理案件，據知其中一名代表律師為凃榆政，又指台灣律師希望能給他們幾天時間去處理同佳回台投案的安排。

消息指，凃榆政今日就案件與台灣當局會面，《蘋果》向凃榆政查詢事件，他以電郵回覆表示，目前沒有任何評論與回應，對事件感到抱歉。不過，台灣內政部長徐國勇聲稱沒有收到相關訊息，又指若陳同佳赴台投案，香港必需透過官方單一窗口接洽台灣，而警政署刑事局亦表示截至目前為止，台港官方管道仍未有接觸。至於台灣法務部國際及兩岸法律司亦指沒有收到陳同佳投案的訊息。

陸委會早前已表示，台港警方去年10月下旬已相互提供聯絡窗口，又指相關事宜已準備就緒，一切依法辦理，但本港保安局反駁港府沒有與台方就陳同佳案建立所謂「單一聯繫窗口」，形容「這是台方單方面的描述」。

行政院長蘇貞昌今早出席活動亦就事件表示，陳同佳要來台灣投案，港台政府應好好談，台灣政府會依法辦理，「他不可能來這裏自由行，我們也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不着推來推去，我們政府一切會依法辦理」。

根據理律法律事務所網站表示，凃榆政畢業於美國紐約市立大學，獲頒刑事司法學碩士學位，為中台灣著名的政府採購法領域專業律師，精通公司經營法律、刑事訴訟、智慧財產權等，目前擔任台中所主管，同時兼任台中市政府採購申訴審議委員會委員，在政府採購及工程爭議領域承辦及協助調解、申訴、仲裁及訴訟達數百件。

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