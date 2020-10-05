陳同佳赴台｜律師今與台灣當局會面 管牧：一有消息會通知大家　

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳出獄快滿一年，他日前透過香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師發放23秒錄音稱，聲稱會盡快赴台自首，管牧亦指台灣律師已收到陳同佳的指示，今日（5日 ）會就案件與台灣當局會面。今日傳媒向管牧查詢陳同佳所委託的律師與台灣甚麼部門見面，及會面時間，管牧沒有正面回應，僅回覆指「一有消息會通知大家」。

管牧昨日表示，他相信陳同佳投案的安排，今個星期（內）會較明朗，希望公眾給予空間。昨日管浩鳴說：「我一直都說，同佳的意願沒有問題。明天（周一）台灣律師會與台灣當局（溝通）。」他不了解兩地政府的溝通，只是重申他希望其工作可令雙方（陳家及潘家）的家庭重新生活。

保安局昨晚則就陳同佳赴台一事表示，港府並無與台方共同建立其自稱的單一聯繫窗口，台方只是通知香港警方有關台方人員的聯絡資料，請港方通知陳同佳，台方將單方面的請求，自我說為與港方共同成立所謂窗口。保安局其後又重申，香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助，而且陳同佳現時是自由人，特區政府沒有法律授權作出任何干預，但在行程安排上，會提供合法的可行協助。

本身是律師的涂謹申今早在一個電台節目表示，香港與台灣並無正式協議，約束對方提供證據，但目前是特殊情況，認為香港政府應向台方提交有關陳同佳的證據，包括他在香港錄取的認罪及犯案過程口供，以及香港審訊的記錄，以體現一名港人在台遇害的公義。涂謹申質疑，香港政府與台方一直沒有相關法律協議，兩年前卻要求台方就陳同佳的案件提供證據，香港政府現在並沒有理由稱，因為沒有法律基礎，而不提供證據協助。

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