天文台改發紅色暴雨警告

【08:05】天文台在早上8時05分改發紅色暴雨警告，雷暴警告仍然生效。

天文台在早上7時25分改發黃色暴雨警告，雷暴警告亦生效。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

預料香港有雷暴。 雷暴發生時，請採取以下預防措施：

1. 留在室內。在室外的人士應躲入建築物內。

2. 切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

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