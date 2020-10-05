街坊投訴｜疑警隊深夜拍宣傳片 爆炸聲擾民 有人自稱「阿Sir」兇街坊

西貢康定路與康年徑交界的實惠倉庫，昨晚有劇組拍攝錄影至深夜，其間多次傳出爆炸聲響，數十米外的翠塘花園，有街坊以為發生爆炸報警，消防員曾到場，在獲悉拍戲後收隊離開，深夜拍爆炸場面的噪音惹來附近居民不滿，眾人來到與劇組交涉期間發生爭執，有人自稱是「阿sir」，更要求街坊「將就吓」，但街坊不滿指已夜深11時許，仍發出巨響，擾人清夢，更導致小孩被吵醒，街坊不買賬要求劇組提供環保署噪音管制許可文件，但現場沒有人能夠提供，稍後有軍裝警員到場調查，其間有警員指查看過劇組的拍攝文件，但文件僅供警員查閱，不能給市民看，至約11時半，劇組終收隊離開廠房。《蘋果》正就事件向警方及環保署查詢。

拍攝現場有一輛掛有AM車牌的銳武裝甲車，並有約20名持長槍穿飛虎隊裝束的人，另有穿反恐裝及防暴裝的人，疑正在拍攝宣傳片。據梁衍忻區議員直播片段顯示，拍攝期間有車輛及人物進出，廠房內傳出爆炸巨響，街坊指由晚上9時許，約3小時內聽到多次爆炸聲。

爭論期間有街坊稱「幾點呀，仲喺度爆，唔X使瞓呀」、「拍你老母咩，幾點呀而家，答我吖，嘈X醒晒全邨人呀」、「睇下隻錶𠵱家幾點」、「仲喺度呯呯嘭嘭」。

其間有人打圓場說「呢個真係阿sir嚟」，街坊就話「咁點吖！𠵱家你哋擾民吖嘛」，「跟法例㗎嘛」，「如果真係差人拍嘢，都唔係大晒㗎？」。

有電影業界人士爆料，指昨晚拍攝的是警隊宣傳片，拍攝班底全部是藍絲，內容講述赤鱲角機場及南丫島發廠，遭恐怖份子及示威者佔領，警隊於是展開反擊攻勢。

根據環保署網頁，《噪音管制條例》第4及5條訂有條文，管制住用處所及公眾地方發出的噪音。條例第4條是一般條文，管制在夜間(晚上11時至翌日上午7時)或公眾假日的任何時間從這類地方發出而令人煩擾的噪音。條例第5條則管制在日間或夜間任何時間在住用處所或公眾地方發出的動物、雀鳥、樂器、揚聲器、遊戲、貿易、業務或冷氣機等噪音。法例條文由警方按主觀判斷有關噪音是否擾人來處理。

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