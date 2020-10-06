警隊宣傳片｜事隔近一日終承認 未有道歉隻字不提「兇」街坊

有劇組昨晚在西貢疑拍攝警隊反攻示威者的宣傳片，深夜時分更連番傳出爆炸巨響，擾人清夢，附近翠塘花園的街坊試圖理論，更遭自稱「阿sir」的人「兇」。事件今晨曝光後引起市民關注，而《蘋果》亦屢次向警方詢問亦未獲回覆。事隔近一日，警方終在晚上9時左右承認事件，但隻字不提「兇」街坊一事，更未作任何道歉。

警方指，昨日（5日）透過製作公司租用西貢一個暫時空置的廠房拍攝警隊片段，當中曾使用特別效果物料。有關拍攝已取得相關政府部門發出的許可證，批准使用期限至當晚11時59分。

警方稱，拍攝人員於拍攝期間已盡量將音量減到最低，而人員接獲附近居民就音量的意見反映後，已即時停止使用特別效果物料進行拍攝，並強調相關地點的拍攝工作已經完成。 回應中，警方不但未有明確標明何為「特別效果物料」，更隻字不提「兇」街坊一事，也遑論道歉。

有電影業界人士爆料，指昨晚拍攝的是警隊宣傳片，拍攝班底全部是藍絲，內容講述赤鱲角機場及南丫島發電廠，遭恐怖分子及示威者佔領，警隊於是展開反擊攻勢。據悉，拍片導演大有來頭，過去曾拍攝多部警察題材電影的姓林大導演。

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