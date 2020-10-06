區議員:警察從來冇出示任何證明 居民：聞到火藥味真係嚇親

數十名警察昨晚在西貢康定路與康年徑交界的實惠倉庫，疑在拍攝宣傳片，其間多次傳出爆炸聲響，直至深夜11時仍「呯呯嘭嘭」，數十米外的翠塘花園居民清晰可聽。居民與疑似警員理論被對方「兇」，其間對方不肯出示任何委任證或爆炸品管制許可證，當區區議員坦言，即使管有爆炸品許可證，亦不代表在深夜時分仍可發出噪音擾民。「警察係執法部門，叫人要守法，但自己卻違法，同僚又互相包庇，係咪應該考慮居民的福祉？」

梁衍忻區議員對《蘋果》表示，她昨晚9時許，在市場街聽到傳來很大聲響，過來實惠廠房已見大片藍光，又有30至40名工作人員在廠房內，相信是在拍片，其間有工作人員透露，是為警察拍宣傳片。他們亦見到裝甲車，有武裝警員出出入入，更見一隊警員由警車跳出入廠房。其間有受噪音滋擾的居民，前來與警員理論，有疑似警察公共關係科人員在場，但並無出示委任證，當居民問及可否與負責人傾談，對方便說「呢度全部係阿SIR。」

梁衍忻指香港噪音條例列明晚上11時過後不能發出噪音，遂向該些便衣警員查詢有否噪音管制許可證，當時對方答這裏不是工地，不需要噪音管制許可證，惟直至11時05分，廠房仍發出爆破聲，居民於是報警，消防車、救護車及警車紛至，居民質問對方為何不守法，有人自知理虧，頻說：「好快，好快搞掂，幫吓手，拍多陣！」居民問能否出示許可證，對方只道「有permit，攞緊畀你。」但過了十多分鐘仍攞不出來，最後軍裝警員到場，對方即說許可證只給警員看，不會給普通市民看的，他們說的許可證是管有爆炸品許可證。

梁衍忻批評即使警方管有爆炸品許可證，亦不代表至深夜11時仍可發出噪音擾民，「問阿SIR點解唔執法，佢哋話處理一件事唔只係檢控，要保持彈性，因為呢個係劇組，拍攝場地。」梁議員坦言「呢度一向好寧靜，警方批爆炸品許可證，已經係自己人批自己人，係咪應該考慮市民的福祉？」她強調稍後會問警方取回報案編號。

居民石太昨晚9時許聽到隆然巨響，「好大聲，比行雷更大聲，真係嚇親，打開窗睇下又見唔到嘢。」而鄭太則說昨晚10時，聽到三次巨響，「好似爆炸聲，我以為行雷，後嚟聞到好大陣火藥味。」她說關了窗仍聽到巨響，通知看更，後來看更告訴她是拍戲。

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