陳同佳案｜潘媽媽接受《晴朗》訪問：此刻未能原諒陳同佳

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，日前發放一段23秒錄音，聲稱最快本月內赴台投案，惟近日各界就陳同佳投案的方式及程序各有說法，目前陳同佳已委託「理律法律事務所」辦理案件，代表律師凃榆政亦就陳同佳回台投案正作安排。潘媽媽今日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，直指她作為母親，對陳同佳仍未到台灣自首，無可能釋懷。她又表示對仍未能為女兒討回公道感到心痛、內疚及無奈，形容事件導致整個家庭破碎，故此刻未能原諒陳同佳。另外，聖公會教省秘書長管浩鳴今早回應《蘋果》提問，指就律師在台灣處理陳同佳欲自首一事，「暫時沒有新消息，如果有會再通知大家」。

潘媽媽再次重申會兌現承諾，替陳同佳買機票到台灣投案，只要對方真心悔改，會替他求情。她坦言自己並非法官，若陳同佳最終並非被判死刑，亦會接受台灣法院的審訊及判決。

民主黨立法會議員涂謹申於節目上分析指，雖然台灣行政院長蘇貞昌表示陳同佳不能「自由行」去台灣，但涂認為「自由行」屬極端說法，他相信陳同佳不會申請「落地簽證」。估計陳同佳若自願赴台投案，由當地代表律師協助辦理簽證，說明陳同佳赴台目的，台方應會批出簽證，解決入境台灣的問題。

涂謹申又指，台方可能會要求陳同佳乘坐台灣航空公司的飛機赴台，並在機上派警政人員陪同，否則可能要待飛機飛越空中界線，台方人員才可以正式作拘捕。他認為香港與台灣以往曾多次合作，警方亦曾赴台商討警務合作等，認為陳同佳投案事件不存在凸顯台灣地位問題。

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