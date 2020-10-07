酒吧謀殺案｜酒吧續封鎖 死者家人黯然認屍

尖沙嘴柯士甸道樓上吧，昨凌晨發生謀殺案造成1死3傷，36歲姓麥的酒吧男職員傷重不治。警方今日仍然封鎖現場酒吧，死者親友到殮房辦理認屍手續。

今晨9時許，死者一男一女親友在便衣警員陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續；各人逗留至11時左右離開，沒有接受記者提問。另一方面，涉事酒吧仍然封鎖，拉上封鎖線，有軍裝警員在地下把守。

案發於昨日凌晨零時，柯士甸道136號1樓一間酒吧，當時它未按限聚令打烊（凌晨零時後不得營業）。警方稱，兩批有黑幫背景的顧客激烈爭執，有人「吹雞」之後，以酒樽、摺凳及拳腳等毆打。警方到場調查時，有4名酒吧男職員（34-49歲）受傷，其中姓麥職員頭部重創，送院搶救延至凌晨1時30分不治，其餘3名傷者經治理後經已出院。

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