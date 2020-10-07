龍鼓灘打擊1250萬走私物品 3年來首次撿獲植物

警方於過去三星期收到線報及進行觀察，發現本港西邊水域疑有走私活動進行。前日（5日）晚上11時，警方與海關展開聯合反走私行動，發現一艘快艇與一輛貨車於龍鼓灘岸邊進行走私活動，一名貨車司機涉嫌干犯「輸出未列艙單貨物」罪被捕，撿獲大量懷疑走私物品，市值約港幣1,250萬。

警隊水警小艇分區指揮官警司周信偉指，當晚走私快艇埋藏在躉船附近，其間一輛5.5噸密斗貨車駛至龍鼓灘近渡頭位置，10名男子隨即從草叢走出，配合貨車司機打開貨車尾板，將貨物運至快艇上。警方與海關人員於附近埋伏，接近渡頭位置時，該批男子隨即跳上快艇逃走，快艇隨即快速駛向內地水域方向。

水警快速船隨即追截走私快艇，但由於龍鼓灘水域有工程進行，海面非常繁忙加上地形複雜，快速船追截不足兩海里後，走私快艇便逃到內地水域範圍。至於岸上的貨車司機看到執法人員後，便立即跳上貨車打算駕車逃走，隨即遭警方阻截並拘捕。被捕貨車司機44歲，涉嫌干犯「輸出未列艙單貨物」罪。

海關海域調查組指揮官張國賢指，是次走私物品種類繁多，分別有320公斤乾海味（包括海參及花膠等）約值120萬、25萬件電子產品約值700萬、6800件不同品牌護膚品約值300萬、71件名牌服飾約值30萬元，以及一箱價值6千至1萬元的酒。是次較為特別的撿獲走私物品為300棵約值15萬元的植物，為過去3年來首次撿獲有植物走私出口，該批植物分別產地為南美洲的多肉植物及來自日本的蘭花。

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