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酒吧謀殺案｜黑幫爆樽扑死酒吧職員 警拉兩男女

23分鐘前
酒吧職員子健（小圖）遭連環爆樽打頭致腦出血，送院證實死亡。

尖沙嘴一間閣樓酒吧昨日（6日）凌晨有兩批酒客大打出手，由店內打到街外，混亂中四名酒吧職員被打傷，現場遺下恐怖血掌印，其中一名職員更被人「爆樽」打爆頭重傷身亡，釀成一死三傷命案。警方隨即進行全港大搜捕，至昨晚（6日）分別在將軍澳及九龍城區拘捕一名40歲男子及一名25歲外籍女子，涉嫌與同日在尖沙咀發生的一宗謀殺及傷人案有關。二人現正被扣留調查，西九龍總區重案組仍繼續調查案件。

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現場是柯士甸道金門商業大廈一間閣樓酒吧，兩批酒客昨凌晨突然發生激烈爭執，有人「 吹雞」召來十人，向職員及其他客人拳打腳踢兼「爆樽」，雙方由店內打到街外，四名職員寡不敵眾受傷，其中36歲花名「子健」的姓麥男子頭部重創昏迷。

警方接報趕至時，兇徒已鳥獸散，現場一片混亂，酒吧樓梯旁的石柱遺下恐怖血掌印，救護員將四名傷者送院，其中子健延至凌晨1時30分死亡。事後探員撿走包括染血掃帚等證物。

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