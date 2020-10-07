陳同佳案｜潘媽媽促陳同佳「堂堂正正行出嚟」籲港府放下與台方歧見讓陳可赴台

台灣殺人案疑犯陳同佳日前開腔，表示自己前往台灣自首的想法一直沒有改變，又透過管浩鳴牧師聲稱本月底前會赴台，但始終是出發無期，台灣當局是否願意向他發出赴台簽證暫仍成疑問。死者潘曉穎的母親質疑陳同佳並非真心有意到台灣投案，潘媽媽出席網台D100《風波裏的茶杯》訪問時重申，現時最希望能打破困局，並促請陳同佳不要再匿藏在安全屋，應該要「堂堂正正行出嚟」。她認為特區政府應就案件提供協助，並呼籲港府為民請命，放下歧見與台灣方面盡快處理事件，令陳同佳可以到台灣自首，為愛女曉穎討回公道。

節目主持人吳志森就案件問及潘媽媽，她認為以目前情況而言，陳同佳有多大機會前往台灣自首？潘媽媽回應時，直斥陳同佳沒有「真真正正行出嚟」（記者註：他只是近日透過管浩鳴牧師發放錄音聲稱自己會赴台），「冇人知佢係咪真誠真意，係咪真係有咁嘅心去（台灣自首）？」她指現時不知陳同佳「意願」孰真孰假，故認為陳同佳需要站出來面對公眾，向公眾證明他將會就自首有所行動。

潘媽媽在節目中多次表示自己不懂政治，目前只希望能打破困局，為女兒沉冤得雪，「唔想佢（陳同佳）再推搪，佢係自由人，點解去唔到？」吳志森提到早前潘媽媽曾表示會為陳同佳求情，潘媽媽回應指「香港冇死刑，台灣有死刑，若果幫佢求情，就係唔希望判佢死刑。」

不過，潘媽媽直斥陳同佳出獄已近一年，但至今仍住在警方安全屋內，未有現身面對公眾屬於理不合，「佢都廿幾歲人，犯案時已經係成年人，匿喺安全屋，浪費納稅人嘅錢，佢冇理由成世都住係安全屋，應該堂堂正正行出嚟！」

吳志森問及潘媽媽初期透過民建聯為她開記者招待會，是否曾了解過該政黨？潘媽媽回應指表示自己當時六神無主，作為人母只想盡快處理案件，故尋找議員幫忙與各政府部門溝通，「當初好徬徨，有朋友介紹某政黨幫手，我係一個女人仔唔識政治，所以不停寫信尋求協助。後來佢哋通知話有《逃犯條例》草案可以幫到我，所以去咗記者會」。

吳志森又問到，民建聯在事件上最終能否幫上忙，潘媽媽則認為公眾已知曉，「到目前為止我仲要行出嚟，都未能為女兒討回公道」。其後吳多翻問及她會否認為被人利用，她隨即嘆氣，稱「好難講」，認為「好難過，好無奈」。對於《逃犯條例》所引起的風波，潘媽媽表示自己從未有意料到之後發生的事情，「好不幸呀女呢單案，引起咗一系列社會事件」。

近日社會各界質疑潘媽媽為何至今才現身要討回公道，潘媽媽回應指由於陳同佳出獄時表示會自首，惟她等待近一年對方仍未有行動，故她認為需要站出來討回公道，「有誠意嘅話，（陳同佳）有冇去力寶中心搵台灣辦事處（台北經濟文化辦事處），睇吓點去台灣？」

吳志森提到特首林鄭月娥多次與潘媽媽間接對話，林鄭聲稱自己初心要為潘曉穎討回公道，但現時卻稱特區政治無能為力，希望潘媽媽釋懷。潘媽媽直言感到無奈及無助，直言過去一直寫信求助期間，亦有與保安局官員見面，惟對方只一直稱會跟進，一直都未有明確答覆，「政府可以做多啲野，可以幫陳同佳去台灣自首，但而家要我行出黎，希望政府為民請命，放低同台灣歧見，解決呢個困局」。

另一名主持人黃國桐律師則向潘媽媽提出法律意見，他認為案件不宜拖太久，「越拖得耐，對被告（陳同佳）會越有好處，而且當初潘太要求好低微，只係希望佢去台灣投案」。他又認為潘媽媽應該「行多步」，向警方領回女兒遺物，包括手機、相機及電話卡，因為該批物件屬兇案的重要證據。但台灣方面過去兩年未能就案件做到刑事偵緝 ，故需要依靠香港警方將刑偵過程中所發現的重要證據及資料，提供予台灣方面，「政府唔好再應酬潘太，嗰啲係重要證據，重大刑案應該提供協助」。

吳志森批評指，若特首林鄭月娥「初心」是為潘曉穎討回公道，特區政府在事件上責無旁貸，因為犯罪現場在台灣，事件要兩地合作才能做到。潘媽媽再次向特區政府作出呼籲，「希望又政府幫我哋，唔好再話幫唔到我哋，林太（林鄭月娥）可以做多啲野，我諗佢可以幫到我哋，做得特首都好高智慧」。吳志森隨即質疑林鄭月娥同樣作為母親，在事件上似乎不想處理，潘媽媽則再重申「政治嘅野我唔知呀，希望為呀女討回公道，希望政府放下歧見解決呢單案，阿女係我地唯一最疼愛嘅女兒，撐到今時今日都係為咗討回公道，希望可以彰顯公義」。

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