天降碎片｜西貢南圍再現疑似火箭碎片 軍事專家：可能是火箭助推器外殼

《蘋果》上周六獨家報道疑似火箭碎片驚現西貢白腊泳灘後，再有西貢南圍村民發現，一塊呈鋒巢狀的疑似火箭碎片於南圍天后廟附近的石灘出現，現場距離白腊灣約有10公里。有軍事專家認為，該蜂巢狀物體極可能是火箭助推器（又稱助推火箭）外殼，不排除與早前於西貢白腊發現的火箭碎片，同屬5月海南島文昌航天發射場所發射的長征火箭。

發現碎片的市民黃先生今早表示，上周五(4日)與家人划艇途經南圍天后廟對開石灘，發現一塊約1米長物體，好奇下步近細看，發現該物體呈蜂巢狀，部份已埋入沙石中，估計已沖上石灘多時。而該蜂巢狀物體更長滿青苔，部份孔洞邊緣更疑因長期遭海水浸蝕而呈啡紅色， 「我嘗試拉出嚟，但埋得太深，用石頭敲過，幾硬吓！」黃先生指，石灘鮮有人到訪，大部份村民只會於石灘附近垂釣，相信發現疑似碎片的人不多。

黃先生續稱，最初發現碎片時，因它的型狀結構特別，於是拍照存檔，當作一次行山發現的紀念，隨後看到有關白腊灣發現火箭碎片的報道，才聯想到在南圍發現的奇怪碎片，可能是火箭殘骸。黃先生稱：「始終白腊同呢度相差十幾公里，開頭冇諗過會散到咁遠地方，同啲南圍村村民傾過，佢哋都覺得冇可能散到咁遠。」

《蘋果》與黃先生一起在石灘視察，該塊碎片仍遺留在現場，暫時未見有相關部門人員到場將它撿走。整塊碎片面積約1米乘半米，型狀扁平，沒有孤度，表面未見印有任何文字，製造物料疑似玻璃纖維，當中有夾雜着類似發泡膠的物料，蜂巢狀物體外圍長滿青苔，內裏則滲進大量沙石。

南圍村村民邱先生表示不知道有懷疑火箭碎片漂流至南圍村石灘，亦不擔心碎片會帶來污染，自己仍會繼續在現場游水。另一名女村民則表示，經常放狗時經過現場，但沒有特別為意，又指現場較為偏遠，「冇乜人去」。

軍事評論員梁國樑根據照片作辨別，認為該蜂巢狀物體極可能是助推火箭（火箭助推器）外殼，不排除與早前於西貢白腊發現的火箭碎片，同屬5月海南島文昌航天發射場所發射的長征火箭。梁國樑指，近年大部份的火箭外殼皆使用複合材料，當中包括碳纖維，其優點為強度高、大大減輕火箭重量，製作難度及成本亦大為減低。梁解釋，蜂巢狀除用作散熱，亦能承受巨大壓力，而助推火箭的大部分面積皆有蜂巢狀覆蓋。

梁國樑補充，長征5號B有4支助推火箭，會於進入太空前跌落，而助推火箭跌落點可由人為控制，「最大可能係跌落南海、菲律賓海域」。而今次火箭碎片隨水漂流至本港，梁形容機會率猶如「中六合彩」，由於本港並非火箭發射軌道，因此市民不需擔心碎片從天而降擊到途人。對於市民擔心碎片帶有輻射或有毒物質，梁認為市民不用過份憂慮，因為「隨水漂流咁多個月咩(輻射)都散晒」。惟他承認，中國過去使用的火箭燃料一度含鉛，對人體有害，惟近十年來，中國已改用環保燃料，例如燃化氧及燃化氫，故他相信即使皮膚接觸亦不會對人體構成影響。

《蘋果》上周六獨家報道白腊灣出現長征火箭碎片後，翌日多個政府部門到場視察，漁護署人員為碎片拍照，民航處職員亦曾到場檢查碎片十多分鐘，隨後警方將碎片撿走，運往西貢對面海水警基地，案件列作雜項事件。不過民航處以有關碎片與民航機無關為由，未有跟進事件，暫未知特區政府會如何處理有關碎片。

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