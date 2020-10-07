毛澤東書法遭分屍｜紅軍時期文物中共開國元帥有份聯署 本港收藏家質疑來歷真偽

內地知名紅色收藏家符春曉，其被盜的一幅長達2.8米的毛澤東書法《紅軍第四軍司令部政治部佈告》藏品，因被賊人嫌太長慘遭「分屍」。翻查資料，《紅軍第四軍司令部政治部佈告》原長2.83米，共416字，落款日期為1929年1月，尾部有毛澤東、朱德、陳毅三人的簽名蓋章，另有紅軍第四軍司令部及紅軍第四軍政治部圓形印章。

佈告內容主要是紅軍時期中共的施政綱領及蘇維埃政權的行為准則，主要由當時紅軍領袖向群聚廣泛宣講，當中主要提及田地歸耕種的農民所有，改變過去井岡山《土地法》限制土地所有權屬於蘇維埃政府規定，以求提高農民「革命性和生產積極性」。毛澤東、朱德和陳毅三人當時在佈告上身份分別為黨代表、軍長和政治部主任，中共建政後朱德和陳毅亦位居開國十大元帥當中。

據歷史記載，1928年4月，毛澤東率領的軍隊與朱德和陳毅的殘隊在井岡山會師，改編為紅軍第四軍。1929年可說是毛澤東低潮期，與朱德爭權，他兩次被處分，被排擠離開部隊，到閩西永定金豐大山養病。

本港著名收藏家余麗莎表示，黨史文物遭到破壞，例如被剪成兩截，有關經濟價值已經喪失，假如該幅佈告確為毛澤東手書，也只是歷史價值高於經濟價值，難以估價。她又指有關中共領導人的文物，現時絕難流落民間，因為中共黨史館經過多年的搜索，大部分有價值的文物已作為黨史收藏起來，她質疑這幅佈告的來歷和真偽，「除非你係官二代，有渠道搵到呢啲文物」。

她又說，1929年紅軍在井岡山剛建立根據地不久，經濟落後，有否如此優質長卷紙張寫佈告？更何況當時兵荒馬亂，為何又能保存下來，這些都令人存有懷疑。

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