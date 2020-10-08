工業意外｜泰籍丈夫遭塌下磚牆壓斃 妻傷心無法一家與幼子慶祝2歲生日

昨日下午1時50分，48歲泰國籍工人王天，於香港仔深灣道海洋公園的一個金門地盤工作時，遭建築物2樓內一幅磚牆塌下壓倒，消防處坍塌搜救專隊耗時1小時始將他救出送院，可惜搶救後證實不治，遺下泰國籍妻子及年僅兩歲兒子。今日早上家人前往西環殮房認屍，王太步出殮房時不斷拭淚，她指建築公司曾派人與他們接觸，目前仍未商討如何為他們提供協助。

47歲的王太同樣為泰國籍，居港20多年，8年前與丈夫結婚，其後為他申請來港居住團聚。丈夫來港7年一直任職地盤工作，兩人婚後一直渴望生兒育女，直至兩年前王太終於成功懷孕，並誕下兒子。兩人喜獲麟兒後，王太便全職照顧兒子，丈夫則努力工作賺錢養家，為一家經濟支柱。王太訴說丈夫顧家盡責，一家人居於灣仔莊士敦道月租6200元的劏房單位。

王太憶述一家人相處點滴，提到年幼兒子下周三（14日）便兩歲生日，上周日（3日）趁丈夫休假，一家人才外出逛街，搭船享受溫馨時光。王太更提到，那天是兒子出生後首次乘搭港鐵，沒想到丈夫昨日便突然因工業意外離世，傷心欲絕。

勞工處表示高度關注是次致命工作意外，並對意外中有工友死亡感到十分難過，對其家屬致以深切慰問。發言人指，得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，「我們已向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在地盤内進行牆壁鑽孔及打鑿工作，直至我們信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。」

發言人又指勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

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