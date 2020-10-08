毛澤東親迹「分屍」｜疑犯住所外梯間變「私人展示間」 字畫書籍雜物周圍塞

內地紅色收藏家符春曉50億珍藏失竊案，警方拘捕三名涉案男子，其中一名報稱收藏家的姓林疑犯涉嫌把案中一幅2.8米長、報稱值23億、由毛澤東手書的《紅軍第四軍司令部政治部佈告》手卷剪成兩截。《蘋果》晚上到他位於灣仔區摩利臣山道的住所了解，發現單位門外走廊及通往天台的樓梯均成為他的「私人展示間」，每個角落均放滿電影菲林、CD、唱機等雜物，梯間牆壁亦掛有多幅字畫及山水畫，寸步難行。

林的住所位於灣仔摩利臣山道一唐樓單位，樓高8層，記者到場了解，發現林的住所外的走廊放有數個白色大麻包袋，內裡放滿多隻DVD、《風雲》小說及一個漏氣藍球，地下亦放有數百本已發黃的書籍及漫畫、電影菲林、CD、唱片機、古老大鐘等雜物，數量相當驚人，而在牆壁上亦掛有多幅字畫及山水畫，儼如林的「私人展示間」。記者其後又再發現其中一幅牆壁上，設有一個閉路電視，未知是否林用作監視，以防賊人偷走「收藏品」。

有住客曾經透露，該批「收藏品」已放在梯間多年，一直未有人理會，坦言發生火警或意外時難以逃生，存在一定危險。

現場所見，主要的「收藏品」估計已放有一段時間，部份更佈滿塵埃，其中更有兩樽松節水放在陳舊書籍上，非常危險。另外，8樓的前後樓梯均放滿大量的「收藏品」，其中更不乏多件大型傢俱，平時能容許兩人通過的樓梯，只餘一人身位，令人舉步維艱。

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