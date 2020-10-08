男子觀塘碼頭墮海 昏迷送院亡

下午近2時，觀塘公眾碼頭對開20米海面，一名男子背向天在海中載浮載沉，有船上的乘客發現，紛紛報警求助，消防及水警接報到場，蛙人在海中將事主拖返碼頭上岸，他口吐白沫，身上有大陣酒氣，昏迷不醒，送院搶救後不治。

其後警員在碼頭盡頭位置，撿獲一個相信是事主的背囊，內有遺書，內容大意為金錢欠債問題而輕生。背囊旁邊還有四個玻璃酒樽，其中有韓國米酒。據了解，事主身上僅剩一百元。

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