毛澤東親迹「分屍」｜疑犯稱$500收來當贗品 符春曉指曾上門鑑賞：策劃盜竊

內地知名紅色收藏家符春曉住所遭爆竊，報稱損失50億港元的珍藏。警方拘捕3名涉案男子，其中一位屬收藏家的姓林男疑犯卻自稱冤枉，據悉他被捕後曾向警方解釋指，自己僅以500元買入一幅毛澤東親筆書法，因誤以這只是贗品加上字畫太長，遂將它剪成兩截，後來才知道這幅竟是價值料以億元計的毛澤東真迹。不過符春曉質疑這只接贓賊人欲脫罪的藉口，因這位姓林的收藏家，曾經到過符春曉的單位鑑賞文物，故符堅信今次犯案，「賊人是精心策劃、有部署的」。消息稱，警方亦懷疑該名被捕的收藏家疑犯對案件並非不知情，故以涉嫌處理贓物將他拘捕，等候進一步調查。

現時警方拘捕3名男子，同時相信有兩名同黨在逃。其中姓林49歲的疑犯涉嫌處理贓物被捕，據報警方上月22日拘捕他時，在其灣仔住所起回兩枚銅幣及一幅長2.8米報稱毛澤東親筆書法《紅軍第四軍司令部政治部佈告》，但這書法卻已被「剪成兩截」。

消息指，林本身也是收藏家，聲稱有人向他兜售該幅毛澤東字畫，並以500元成交，並附贈兩枚銅幣；但林視毛澤東字畫為贗品，更認為字畫太長，遂將它一剪為二以便裝裱。惟他其後得悉警方追查一宗爆竊案，驚覺涉案於是自首，現正保釋候查。

不過，符春曉對此說法感到難以置信，他相信歹徒作案是有策劃，經過深思熟慮。《蘋果》記者今早再聯絡符春曉，其王姓秘書指，符先生感謝查案的人員，但因為年紀大不舒服而婉拒直接受訪。

但王秘書引述符春曉稱：「賊人經過精心策劃，有部署、有跟蹤，偷了幾天就賣掉了，買的人是姓林的收藏家，就是策劃人。」王指，符春曉曾經帶領多間傳媒到該個被爆竊的單位採訪，也有很多收藏家去看過，包括姓林的。然後有人疑知道符不在香港，知道有甚麼重要東西放在房間裏，遂糾黨爆竊。王指，現時還有7幅字畫沒有找回來，都是毛澤東寫的，但不是長卷。

由於案件仍在調查中，符春曉身在北京，要待警方通知才回港辦理認領手續，他初步有兩個想法：捐給國家博物館或是香港博物館。王說：「撕掉也無辦法，別人要撕，我們也阻止不了他，幸好他們沒有燒掉，只是撕掉， 撕掉還可以補。我們跟北京博物館聯繫，博物館的專家說可以補起來。」至於數量和詳情，仍有待研究。

王秘書強調，所有珍藏品都有證書。「老闆（符春曉）是收藏家，專門收藏毛澤東1935年之前寫的字，是買回來的，不是家屬送的。」他指，2015年在上環就有兩個買家出37億元要買，但因為符太喜歡而沒有割愛。

這次事件後，有人詆毀符春曉，指該幅字畫內毛澤東的詩詞有兩句不押韻，懷疑是贗品。王解釋，毛澤東是湖南湘潭人，他寫的詩詞是用湘潭話去寫，不是用普通話去寫。字畫是經公安部的首席鑑定專家鑑定，真確無疑。

這宗爆竊案警方除了拘捕涉嫌接贓的林某之外，亦拘捕了兩名姓吳及譚的男子，指兩人涉嫌爆。其中44歲姓吳本地男子已被暫控一項「爆竊」罪，案件今日（十月八日）下午在九龍城裁判法院提堂。

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