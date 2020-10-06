酒吧謀殺案｜警一連兩日突擊搜669處所 4男女被捕

尖沙嘴樓上酒吧前日（6日）發生一宗謀殺案造成一死三傷，警方其後拘捕一男一女，其中40歲姓楊男子被控謀殺及傷人，今午已在九龍城裁判法院提堂，而25歲日本籍女子已獲准保釋候查。案件發生後，警方在全港進行反黑行動，西九龍總區反三合會行動組亦根據線報在前日下午採取行動，於油麻地吳松街截查一輛可疑私家車，在車上撿獲三把牛肉刀、一條長約50厘米的膠尺及一對不屬該輛私家車的車牌。車上一名本地男司機3名本地男乘客，年齡介乎21至23歲，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」及「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。警方經調查相信，該輛私家車正準備去犯案。

西九龍總區重案組總督察陳鈺敏指警方自前日起，一連兩日在區內進行「犁庭掃穴」的反黑行動，突擊檢查669個處所，包括酒吧、夜總會及賓館，拘捕3男1女，年齡介乎16至40歲，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。

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