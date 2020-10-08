海關破非法進口藥物 撿1700萬貨拘20人

香港海關過去兩周在落馬洲管制站，接連偵破共42宗懷疑沒有根據及按照有效進口許可證進口藥物的案件，撿獲共1840箱涉案藥物，當中包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑等。截至本月6日，海關共撿獲市值約1780萬元的懷疑非法進口藥物，以貨值計已超過去年全年撿獲的1550萬元。涉及的連串案件中，共20人被捕，當中包括貿易公司董事。

海關表示，當中涉案貨值最高的一宗案件於本月1日國慶日偵破，案中撿獲338箱貨物，包括水性噴鼻液、止痛貼及感冒沖劑，價值約340萬元。

海關於管制站共拘捕13名年齡介乎35至58歲的貨車司機，經跟進調查後，再拘捕7名年齡介乎28至48歲的收貨人，當中包括一名貿易公司男董事。連串案件仍在調查中。20名被捕人士包括16男4女，目前正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

是次行動於上月22日至本月6日期間進行，先後在15輛入境貨車上撿獲案中藥物，類別涉及過百種，主要包括1781萬粒便秘丸、14萬3千粒止痛藥、9萬5千粒肝油丸、3萬6千粒腸胃藥，以及1萬8千粒感冒藥。

撿獲藥物亦有解酒藥、止痛貼、感冒沖劑、皮膚藥膏、胃散、水性噴鼻液、喉嚨噴劑、抗真菌藥、鼻過敏治療劑，以及眼藥水等。

根據《進出口條例》（《條例》），任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》活動。

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