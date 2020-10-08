大圍站外3黑衣男圍毆地產經紀 手指指恐嚇：我哋會過黎搵你

傍晚6時許，一名地產經紀於大圍分行門外疑因欠債遭圍毆，施襲者其後四散，警方列作「打架」，遭未有人被捕。讀者沈先生傍晚途經於大圍港鐵站對開，突然聽到嘈吵聲，發現至少4名男子包圍身穿白色恤衫的地產經紀，其中三人穿黑色上衣，另一人穿格仔恤衫，有人大叫「爭錢唔還」！其後，格仔恤衫男子向地產經紀三次揮拳，擊中其臉、腹，另一名黑衣男就跳腳踢向地產經紀。

現場雖有街坊及鄰舖地產經紀圍觀，惟無人敢出手制止，「梗係唔敢啦！打到咁激烈！」最終，一男一女疑似受襲者同事喝止「好喇！好喇！」、「報警，閉路電視影晒！」現場一名戴眼鏡，身穿白恤衫男子勸喻施襲者「走啦你哋，夠喇」，4名施襲者離開期間仍憤憤不平，向被襲經紀「手指指」，最後離開的黑衣男更拋下一句「我哋會過黎搵你」。

沈先生指，他原本以為兩間地產公司因爭客而動粗，惟現場街坊議論紛紛，有人指，施襲者為黑社會成員。警方回覆指，傍晚6時04分，一名男子報案指大圍富嘉花園地產舖外發生打鬥，警員到場時行兇者已逃去無蹤，而遇襲者眼嘴受傷，其後由救護車送院治理，暫未有人被捕。

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