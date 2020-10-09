警方入境處聯合掃黃 油尖共拘19人

油尖警區特別職務隊聯同入境事務處人員，昨日展開代號「激雷」（THUNDERKICK）的掃黃行動，突擊搜查油麻地區內一間賓館，共拘捕3名年齡介乎22至29歲的外籍女子，涉嫌違反逗留條件。行動中，警員檢獲一批證物，包括潤滑劑、避孕套及漱口水等。3名被捕女子現正被扣留調查。

此外，油尖警區特別職務隊聯同入境事務處人員致力打擊以旅客身份入境並從事賣淫活動的人士，警員巡查尖沙咀區內多個處所，包括樓上酒吧。警方強調，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。由今年6月至今，油尖警區特別職務隊曾於區內進行多次相關掃黃行動，共拘捕13名泰籍女子及一名跨性別人士，年齡介乎22至37歲，涉嫌逾期居留及違反逗留條件；因與上述被捕人有關的兩名分別48及67歲女子，則涉嫌管理賣淫場所被捕。

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