Lunch哥朗屏站外遇襲 控訴跟蹤便衣警沒有阻止

近日頻繁發起活動的「Lunch哥」David，今日（9日）傍晚時分於朗屏西鐵站對出與友人同行期間，竟有神秘黑衫漢光天化日下出手襲擊，幸有其同行友人負傷出手制服疑犯。他更指出，自己當時被便衣警跟蹤，控訴便衣警目擊事發卻沒有阻止。

Lunch哥今日中午獨自於中環ifc發起「和你睇《蘋果》」，完結後打算在下午3時半左右前往元朗南邊圍，稱打算「睇樓」，然而在近村口位置被超過30名便衣警粗暴阻止，他對此不滿，遂前往元朗警署投訴。

傍晚近6時，Lunch哥與一名同行網媒記者友人離開警署，立刻便被3名身份不明的黑衫漢騷擾，理論一輪後便沒有再理會他們，與友人步行往朗屏西鐵站打算離開。豈料，這3名黑衣人不肯罷休，繼續上前滋擾。

未幾一行人來到宏達路連接西鐵站的天橋時，其中一名黑衫漢用雨傘從後襲擊兩人。Lunch哥腰部被雨傘戳中，友人見狀出手制服疑犯，其間也被打中頭及手指流血，而施襲男亦報稱受傷，全部送博愛醫院治理。至於另外兩名黑衫漢，事發後已不知所終。

Lunch哥直言7.21事件仍歷歷在目，至今日亦發生類似事件，感到相當荒謬。他又稱自己離開期間，後方有人跟蹤，而他們正正是南邊圍當時的便衣警，質疑便衣警為何不出面制止，認為幸好是友人出手制服疑犯，否則警方可能「隻眼開隻眼閉」。他強調不會因此畏懼，未來仍會堅持出來。

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