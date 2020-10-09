沙螺灣村民裝鐵閘阻路 事隔多日地政處出手拆除

東澳古道沙螺灣村一段，早前突然被村民加裝高達2.5米鐵閘，事件於10.1長假期曝光後一直引起市民關注該村土地權問題。地政總署事隔多日終於出手，指離島地政處接獲多宗相關投訴，派員視察後，確定閘門是官地上的違規構築物，地政處已於今日清拆。

十一前夕開始，沙螺灣村開始禁止外人出入，行山者需改道繞山路而行。村民更張貼通告，指若發現有人擅自入村者，會視作盜賊及報警，據悉甚至有村民威嚇說或會毆打街外人。《蘋果》記者採訪期間，更發現有消防員原接報準備入村尋找報稱迷途的行山人士時，村民竟照樣拒絕開鐵閘，迫使消防要用木梯「爬過鐵閘」尋人，令救援受阻，非常荒謬。

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