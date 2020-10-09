無良中介｜疫情下僅三成外傭順利來港 僱主憂墮額外支出無底深潭

受疫情影響，僱主今年聘用外傭的各項成本大增，不但要接受無了期等待，更要憂慮外傭不能通過武肺檢測，而需一次又一次付檢測費，額外支出猶如無底深潭，令不少僱主苦不堪言。業內人士亦嘆大受影響，同需「硬食」疫下外傭來港的額外支出，現時每10個已簽約的外傭中，「大約有3個嚟到」，有僱主因此放棄在海外招聘，直接聘用本地完約或斷約外傭。

記者：黎敬中

港人楊先生今年初花近1.2萬元，經本地一間連鎖中介聘請外傭，豈料受疫情影響，令本應5月到埗的印傭不能如期來港，需再安排檢疫及隔離，期間中介向他表明，如印傭未能通過武肺檢測或錯過航班，額外費用需由他全數承擔。楊生因擔心花費會成無底深潭，故向中介提出，欲待疫情結束後才安排印傭到港。

惟至9月初，中介向他索款2,500元機票及檢測費，「唔可以再拖啦，（印傭）一定要嚟做嘢。」否則會在他的中介費中，收取2,400元作為行政費，剩餘款項只可保留至明年6月31日。

楊生對該中介提出的收費感到無奈，除擔心會因重複檢測須額外付費，亦不滿中介收取的檢測費較高，直斥行業收費欠透明，「另一間分行上個月或者3個月前係收1,700，而家又收2,500。」但他從其他僱主得知，坊間中介收取的檢測費僅1,500至2,000元。他已向消委會投訴，正獲安排調解員協助解決糾紛。

「政府係規定僱主要負責外傭嘅檢測費，同埋喺香港14日隔離嘅住宿費。」香港僱傭代理協會主席張結民解釋，行內不同中介的確定價不一，以他公司為例，如外傭錯過航班，額外支出不會轉嫁僱主，「我哋硬食㗎啦」，強調外傭中介市場開放，不評論其他中介的做法。

他補充受疫情影響，現時每10個已簽約的外傭中，只有3人能來港到任，因過去大半年，大量菲律賓及印尼內陸機取消，拖慢外傭來港；即使外傭能趕抵主要城市轉機，女傭在上機前72小時內完成檢測後，一旦驗出陽性反應，「就仲大鑊……全軍覆沒呀。」所有程序要推倒重來，同時增加了僱主的聘用成本。

「我哋依家都有幾百人（滯留當地），仲喺度等緊。」有外傭甚至因等候過久令簽證過期，中介要再辦理續期申請。張稱，部份僱主急不及待，遂轉為聘請在港已完約或斷約的「現成」外傭。

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