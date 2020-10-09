果燃LIVE@武漢肺炎｜帝苑酒店暫停營業14日 住客中午前撤離

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【11:35】陸續有酒店住客離開，只見他們自行拿取行李，或乘的士或徒步離開。

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尖沙嘴麼地道帝苑酒店，因為有住客及職員確診，應衞生防護中心要求撤離住客，全部住客要在今日中午12點前離開，酒店亦會暫時休業14日，直至23日恢復營業。

現場消息稱，約有57名職員會被安排到竹篙灣或八鄉的檢疫中心。有職員向《蘋果》稱，衞生防護中心人員於今日上午10時到酒店，所有職員在酒店2樓的宴會廳集合，等候專車送往檢疫中心。

帝苑酒店屬五星級酒店，共有450間客房，當中有54間是豪華套房。帝苑酒店在其網頁發通告表示，昨晚接獲衞生署衞生防護中心通知，要求酒店房客今日中午前撤離酒店。酒店指已經委託專業消毒清潔服務公司進行全面消毒和徹底清潔，其間不能接受客房、餐廳或其他預訂，會協助受影響的房客遷往其他酒店入住。而已經預訂酒店房間或餐廳的客人，可以免費取消或退款。

消息稱，今日本港新增約8宗武漢肺炎，當中有帝苑酒店員工。而衞生防護中心於本周二指出，帝苑酒店越南餐廳「Le Soleil」的樓面病發翌日仍上班，該餐廳停業14日，全酒店員工和住客要接受檢測。

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