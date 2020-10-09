武漢肺炎｜傳3男員工確診 職員爆料男放病假 女要放無薪假

尖沙嘴麼地道五星級帝苑酒店，因有職員確診，應衞生防護中心要求，酒店要撤離住客，全部住客要在今日中午12點前離開，酒店亦會暫時休業14日，直至23日恢復營業。消息指，3名帝苑酒店男員工染疫，來自酒店不同餐廳，3人感染原因未明，但他們均需穿餐廳指定服飾上班，每天都會使用更衣室，不排除因此受感染。

但有內部職員向《蘋果》爆料，原本酒店只會清潔男職員的儲物櫃（locker），該職員坦言：「其實男同事周圍走，去唔同部門，點解會覺得其他地方冇問題呢？係衛生署迫佢哋停業咋！」

該職員又認為既然患者周圍行，酒店又有中央冷氣，各同事都有受感染風險，但現在是只有男同事才可以放有薪病假，女同事則要扣假或放無薪假期。該職員無奈說：「難道病毒除咗識分時間，仲識分男女？」報料者指酒店派飯予男同事，但各人並無保持1.5米距離，增加播毒機會。

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