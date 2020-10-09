無良中介｜無牌經營執完又開 3年5度被罰逾20萬

擅長以拖字訣處理僱主申請的無良中介公司，話事人Benson現年30歲，表面上只擁有2間中介公司，但《蘋果》追蹤發現，他實質以個人及他人名義開過5間中介公司，地址遍布馬鞍山、粉嶺和西貢，當中多間屬無牌經營，曾被勞工處3度檢控，共罰20萬元，亦2次違反《商品說明條例》被海關拘捕。不過即使案底纍纍，Benson將公司結束營業後，即會在原址以另一公司名義重開，換湯不換藥，重施故技大搞外傭中介生意。

記者：龔蕙芝

被指以不良手法經營的外傭中介公司姓廖負責人Benson，30歲，以職員身份，今年6月在馬鞍山迎濤灣一間名為「和泰」的公司，以違反《商品說明條例》被海關拘捕。

離奇在上址「和泰」的前身，是由Benson名下公司「龍誠」經營，前年Benson同樣因經營「龍誠」違反《商品說明條例》被捕，涉及就申請進度作虛假陳述。當時傳媒報道，有苦主光顧「龍誠」時，2年換了4個工人，每次工人會層出不窮博炒，任期僅由10多天至1個月不等，期間支付涉款數萬元中介費、代通知金、外傭機票等；在等候外傭期間，「龍誠」更會非法提供外傭兼職、試工服務。

根據公司註冊資料，Benson於5年前成立第一間外傭中介公司「龍誠」，選址馬鞍山經營，3年後再成立「鞍誠」，在粉嶺營業，惟「鞍誠」屬無牌經營，於去年分別以「無牌經營職業介紹所」及「一名人士因管理無牌職業介紹所」被定罪罰款共12萬元，現時「鞍誠」已結業。

多次違例被控並沒打擊Benson大展拳腳的決心，《蘋果》追蹤及調查發現，Benson除了在馬鞍山「和泰」繼續接客，還會在西貢一間名為「親民」的中介公司工作。表面上，馬鞍山的「和泰」和西貢的「親民」非由Benson持有，他卻常以其寶馬座架穿梭西沙路，西貢、馬鞍山兩邊走，以負責人身份接客，非常落力。

在西貢「親民」現址，店內擺放多個寫有「悅誠」的宣傳易拉架，記者翻查資料，發現「悅誠」的商業登記於前年4月註冊，經營地址與「親民」一樣，擁有人正是Benson，同年10月轉至一名姓歐女子，二人曾報住同一住址，疑為其親母。

「悅誠」突然變身「親民」，疑因同以無牌經營有關，今年7月「悅誠」有人因管理無牌職業介紹所被罰款8萬元，單就無牌經營問題，與Benson有關的公司2年來被罰共20萬元，惟沒有影響Benson在業界繼續打滾，現時西貢的「親民」雖由另一張姓女子持有，但Benson及其母親會每日輪流睇舖，儼如真正老闆。

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