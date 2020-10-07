無良中介｜涉偽造文件違法「試工」 《蘋果》揭黑中介三年來「不死」掠水

無良中介氾濫，惟近兩年勞工處逾600宗外傭公司投訴中，成功檢控率僅不足3%。《蘋果》發現有黑中介，三年內兩度遭海關以涉違反《商品說明條例》拘捕，亦因無牌經營等罪行被罰款，但不斷將公司改名經營，記者放蛇及調查揭發，該中介涉提供違法「試工」外傭，或偽造文件採拖字訣，根本無協助僱主申請外傭來港，但賺取中介費，據悉月入高達65萬元，現仍每日開門招客。業內人士倡政府提高領取牌照門檻，杜絕無良中介不斷「起死回生」。

記者：馮智敏 林熊 周子惇

「因為好想解決、推進件事，但佢一個又一個大話令到解決唔到，令你好焦慮。」被拖足8個月的胡太，去年11月中因菲傭即將完約，計劃聘請外傭的胞妹，經朋友介紹一名姓廖親戚中介、洋名Benson，為新菲傭辦理到港手續。

當時Benson約她到鑽石山見面，稱預計外傭最遲今年2月頭到港，並指因胡太已有指定人選，故不會就外傭未能如期到任賠償，又刪去合約上相關賠償條款，胡太略感奇怪，但以為是行規，即場現金支付13,560元中介費及簽約。

惟至今年2月，菲律賓中介聯絡胡太稱未收到任何文件，揭發Benson沒有辦理手續，早前他提供一份新菲傭簽名的合約，更疑是冒簽，胡太對質下，「佢話用laser cut，影印護照簽名再貼上去。」更稱：「要快就梗係咁樣做啦！」

她之後問入境處，發現Benson為新菲傭辦好工作簽證，但拖了一個月都未領取，質問他時更惱羞成怒稱不再跟進，轉交聲稱是菲律賓中介老闆Angel處理，Angel跟進半個月後又失蹤，胡太向當地中介求證發現無此人，才知又被騙。

後來介紹人出面，Benson才再現身處理，曾於6月寄出外傭簽證文件，「搵咗間不知名公司，寄完去新加坡，先再寄去菲律賓。」但最終招聘一事仍泡湯。胡太無奈稱「你唔問佢唔做，你唔踢佢唔郁，好似投訴無門，個人（Benson）又多大話，好無賴。」她無奈稱沒想到「遇着個老千」，終要由介紹人私下退款了事。

記者佯裝僱主，到Benson於西貢的僱傭中心查詢，他推銷時指中介費1.1萬元，多次強調由海外聘請女傭來港不化算，「呢兩日就公布（外傭薪金）加價，到時擺低3萬（中介費）可能夠嘅，未計隔離（費用）喎。」又指外傭最快明年2月才能到港，「冇僱主頂到（咁耐）㗎。」

其後他介紹一個本地「斷約」菲傭，即場安排視像通話面試，該女傭以簡單廣東話稱之前做了16個月，因僱主無理責罵而離職；廖讚該女傭醒目，頻指斷約並非外傭有行為問題，見記者猶豫，便稱「可以試吓先，試一日。」事實上，外傭工作簽證設單一逗留條件，根據法例，中介提供兼職或試工外傭服務，或涉協助教唆他人違反逗留條件，最高罰款5萬元及判囚2年。

《蘋果》發現，網上不少曾光顧Benson的僱主對他劣評，指他「專sell斷約工人」，工人亦表現欠佳，記者調查得悉他因銷售手法不良，3年內兩度被海關以違反《商品說明條例》拘捕。

前年，他以僱傭中心董事身份被捕，當年有事主指經他聘請多名菲傭均搏炒，招數如出一轍，例如用廁所地布抹碗，當年另有事主指被Benson以簽證為由一拖再拖，他亦涉偽造申請文件；今年6月他又涉謊報申請外傭來港的工作進度被捕。海關回覆指，前年案件經調查後未有足夠證據檢控，今年案件仍調查中。

據知，Benson以往每月可接50至60宗生意，月入逾65萬元。經查冊發現，他疑3年來不斷改名經營，多次被勞工處檢控包括無牌經營等罪行，被罰20萬元。

《蘋果》致電Benson對質，正在打麻將的他表現不耐煩，「依家最後都畀返錢佢啦，佢唔使等啦已經。」他一度錯口承認曾以laser cut代外傭簽約，但當記者指出此涉偽造文件，他即急忙解釋「佢喺嗰邊（菲律賓）簽過嚟㗎，唔係我哋做㗎。」記者追問下，他只回答：「唔使問呢啲啦好冇呀，唔該晒你。」隨即掛斷電話。

記者亦到僱傭中心查詢，辦公室只得負責人盧小姐，她解釋是疫情令外傭未能到港，否認公司遲遲未有領取簽證，不知為何胡太會獲得入境處不實的回覆，指胡太「將所有矛頭都射落去我哋公司，我哋解釋佢都唔聽。」她多次指不清楚Benson與胡太的溝通細節。

大律師陸偉雄指，使用laser cut已屬製造虛假文書，若是僱傭合約，「（冒簽一方將）僱傭合約會交畀唔同國家嘅領事館、入境處，一交咗畀啲咁嘅機構，就係使用虛假文書。」兩罪最高可被判監14年。

香港僱傭代理協會主席張結民認為，涉事中介經營手法有問題，似有意拖延處理程序斂財，又指行內一般選用大型快遞公司，「菲律賓就菲律賓，有乜理由轉去新加坡，唔啱路線又貴咗。」即使疫情期間，文件一般可三日內運至當地。

在香港經營外傭中介公司，只需領有勞工處職業介紹所牌照（俗稱細牌），政府無規定中介必須有外傭所屬國家領事館發出的牌照（俗稱大牌），若中介只有細牌，不能直接申請外傭到港。本港現有1,506間持牌外傭職業介紹所，當中僅400間有大牌。翻查印尼領事館外傭中介名單，並無Benson經營的僱傭中心。

張結民指要領取大牌，公司需具有宿舍、翻譯員等條件。「（細牌）其實係無牌，係唔做得（申請外傭）。」他續解釋，大牌中介協助細牌中介辦手續，被領事館發現即會被停牌。至於領取細牌門檻非常低，「你冇犯法就得，登記就畀你攞。」無牌經營及違反《商品說明條例》罰則亦無阻嚇性，「（罰錢後）咪再開過囉，拉到就（換）第二個人名咋嘛。」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒建議當局提高領取細牌門檻，先規定公司持有人具有足夠資金，繼而採用考牌制度，確保持牌中介質素，「牌照申請人必須提供財政報告，證明佢係有足夠經營成本。」

根據勞工處數字，去年1月至今年8月，接獲652宗外傭職業介紹所投訴，主要涉及濫收佣金、無牌經營等，惟只成功檢控18間，成功檢控率僅約2.7%，當中僅4間因無牌經營被定罪，最高罰款個案為12萬元。消委會回覆，今年截至8月已有161宗外傭中介公司投訴，與去年同期135宗相比，略增兩成，最多人投訴是服務質素，其次為銷售手法及服務延誤。

聘請外傭的注意事項：

1. 中介需持職業介紹所牌照，及由外國領事館發出的外傭特許經營牌照

2. 僱主需負責外傭武肺檢測費、來港後14日隔離住宿費

3. 外傭到港時間由疫情前3至4個月，增至最少6至9個月

4. 印尼政府明年1月14日將實施印傭「零成本」就業新政策，6項過往由印傭承擔的款項，包括護照費、良民證、社會保障供款等，將由僱主承擔，中介費或增約4,000元

資料來源：綜合業內人士

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