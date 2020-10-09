武漢肺炎｜「神秘人」報案稱帝苑外有假記者 現場警查證 PPRB一問三不知

尖東帝苑酒店累計有4名職員確診武漢肺炎，酒店住客於今日中午撤離，至今有55名男職員送往檢疫中心接受隔離，另外有40多名職員還在酒店內等候評估。今日大批傳媒一直在帝苑酒店外採訪，有關部門在正門左方拉起封鎖線列為採訪區。下午4時45分，在場警方突然聲稱接報有假記者，要求逐一查閱記者證。

下午4時許，第一批酒店男職員已經登上乘小巴前往檢疫中心，但現場仍有10多名記者等候傍晚第二批撤離支援，當中包括電視台、電台及報章的記者，分散在正門和附近行人路，部份記者沒有佩戴證件，也沒有穿着反光背心。

至下午4時45分，現場身穿藍衣的傳媒聯絡隊警員突然上前，要求檢查記者證。當時警員聲稱接獲市民報案，指有假記者在酒店徘徊。記者出示證件後警員逐一查看，未有筆錄任何資料，約兩分鐘後作罷。

事後，《蘋果》隨即向警察公共關係科（PPRB）查詢，問警方是否接獲相關報案、究竟是何案件、是否為浪費警力案件，但警察公共關係科最初指系統內未見相關報案，需要查證。至傍晚6時報道刊登前，《蘋果》再度致電警方追問，但對方依然稱仍在查證，目前《蘋果》仍等候回覆。

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